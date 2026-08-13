मराठवाडा

Parli Railway Station: मद्यधुंद आरपीएफ जवानाकडून प्रवासी महिलेची छेड; परळी रेल्वेस्थानकात प्रवाशांचा संताप अन् मारहाण

Drunk RPF Jawan Harasses Woman at Parli Railway Station: मद्यधुंद आरपीएफ जवानाकडून प्रवासी महिलेची छेड; संतप्त प्रवाशांकडून मारहाण, जवान निलंबित; विभागीय चौकशी सुरू
Drunk RPF Jawan Faces Public Anger at Parli Railway Station After Alleged Harassment of Woman Passenger

Drunk RPF Jawan Faces Public Anger at Parli Railway Station After Alleged Harassment of Woman Passenger

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

परळी वैजनाथ : येथील रेल्वेस्थानकात मद्यधुंद अवस्थेत कर्तव्यावर असलेल्या आरपीएफच्या जवानाने प्रवासी महिलेची छेड काढल्याचा आरोप झाल्यानंतर संतप्त प्रवाशांनी जवानाला मारहाण केली. प्रवाशांचा संताप वाढल्याने जवानाने घटनास्थळावरून पळ काढला. या घटनेची दखल घेत संबंधित जवानावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून, विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
railway
Passenger
Parli
RPF
Woman
Marathi News Esakal
www.esakal.com