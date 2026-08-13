Parli Railway Station: मद्यधुंद आरपीएफ जवानाकडून प्रवासी महिलेची छेड; परळी रेल्वेस्थानकात प्रवाशांचा संताप अन् मारहाण

परळी वैजनाथ : येथील रेल्वेस्थानकात मद्यधुंद अवस्थेत कर्तव्यावर असलेल्या आरपीएफच्या जवानाने प्रवासी महिलेची छेड काढल्याचा आरोप झाल्यानंतर संतप्त प्रवाशांनी जवानाला मारहाण केली. प्रवाशांचा संताप वाढल्याने जवानाने घटनास्थळावरून पळ काढला. या घटनेची दखल घेत संबंधित जवानावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून, विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .बुधवारी (ता. १२) परळी रेल्वेस्थानकात सुनील कुमार नामक आरपीएफ जवान कर्तव्यावर होता. तो मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे सांगण्यात येते. याचदरम्यान त्याने एका प्रवासी महिलेची छेड काढल्याचा आरोप महिलेने केला. या प्रकारामुळे इतर प्रवासी संतप्त झाले. काही प्रवाशांनी जवानाला जाब विचारताच त्यांच्यात बाचाबाची झाली. .संतप्त प्रवाशांनी जवानाला मारहाण केली. त्यावेळी जवानाने स्वतःचा बचाव करण्यासाठी जवळील काठीने काही प्रवाशांना मारहाण केली. त्यामुळे प्रवाशांचा संताप आणखी वाढला. परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून जवानाने थेट पोलिस ठाण्याच्या दिशेने धाव घेतली. प्रवाशांनी त्याचा पाठलाग करीत घडलेल्या प्रकाराची माहिती आरपीएफ पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संतोष कांबळे यांना दिली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.निरीक्षक कांबळे यांनी घटनेची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली. वरिष्ठांनी संबंधित महिलेचे म्हणणे ऐकून घेत जवानावर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार संबंधित जवानाला निलंबित करण्यात आल्याची माहिती मिळाली असून, विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल झालेला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.