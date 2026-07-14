मराठवाडा

Paithan fake 112 call : आपत्कालीन 112 वर खोटे कॉल करून पोलिसांची दिशाभूल करणाऱ्या मद्यधुंद युवकावर पाचोड पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

आपत्कालीन 112 वर खोटे कॉल करून पोलिसांची दिशाभूल; मद्यधुंद युवक तेजस शेळकेविरुद्ध बीएनएस व दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल
A drunk youth was booked for repeatedly making fake 112 emergency calls and misleading police in Paithan.

A drunk youth was booked for repeatedly making fake 112 emergency calls and misleading police in Paithan.

Sakal

हबीबखान पठाण
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पाचोड : आपत्कालीन संपर्क क्रमांक 112 वर खोटी माहिती देऊन पोलिसांची दिशाभूल करणाऱ्या मद्यधुंद युवकाविरुद्ध पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी मंगळवारी (ता.१४) गुन्हा दाखल केला आहे.

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