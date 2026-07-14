Paithan fake 112 call : आपत्कालीन 112 वर खोटे कॉल करून पोलिसांची दिशाभूल करणाऱ्या मद्यधुंद युवकावर पाचोड पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

पाचोड : आपत्कालीन संपर्क क्रमांक 112 वर खोटी माहिती देऊन पोलिसांची दिशाभूल करणाऱ्या मद्यधुंद युवकाविरुद्ध पाचोड (ता.पैठण) पोलिसांनी मंगळवारी (ता.१४) गुन्हा दाखल केला आहे..यासंबंधी पाचोड पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की, सोमवारी (ता.१३) आपात्कालीन संपर्क क्रमांक 112 वर तेजस देवीदास शेळके (वय 27, रा.समतानगर, छत्रपती संभाजीनगर, हल्ली मु. थेरगाव, ता.पैठण) याने आपल्या मोबाईलवरून आपल्याला काही युवक मारहाण करत असून त्यांनी खिशातील पैसे व इतर साहीत्य काढून घेतल्याचे सांगितले. हा फोन ठेवताच ग्रामीण पोलिस नियंत्रण कक्षामार्फत पाचोड पोलिसांना मदतीसाठी आदेशित करण्यात आले. स्थानिक पोलिसांना नियंत्रण कक्षातून फोन धडकताच स्थानिक पोलिसांचे पथक तातडीने थेरगाव येथे घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता कोणतीही वाहतूक कोंडी, लुटमार व अन्य घटना घडली नसल्याचे दिसून आले. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने पुन्हा त्याच स्वरूपाचा दिशाभूल केल्याचा कॉल केल्याचे पोलिसांना चौकशी दरम्यान दिसून आले..चौकशी दरम्यान कॉल करणारा तेजस देवीदास शेळके (वय 27), रा. ह.मु. थेरगाव, ता. पैठण) हाच असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याला ताब्यात घेऊन पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले व त्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असता तपासणीत त्याने मद्यप्राशान करूनच गंमत म्हणून ११२ वर कॉल केल्याचे स्पष्ट झाले..संबंधित तरुणाने जाणीवपूर्वक 112 वर वारंवार खोटे कॉल करून पोलिसांची दिशाभूल करून सार्वजनिक ठिकाणी मद्यधुंद अवस्थेत आरडाओरडा केल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम 212 तसेच महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम कलम 85(1) अन्वये पाचोड पोलीस ठाण्यात मंगळवारी (ता.१४) गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तेजस शेळके यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.या घटनेचा पुढील तपास पाचोड पोलीस करीत आहे..दरम्यान, आपात्कालीन मदत संपर्क क्रमांक 112 ही नागरिकांच्या तातडीच्या मदतीसाठी असलेली आपत्कालीन सेवा असून तिचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आवाहन पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित व विष्णु सानप यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.