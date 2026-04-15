Dharashiv News: तलाव फोडला, पण दुरुस्तीचे काय?; प्रशासनाचे दुर्लक्ष; डुक्करवाडी परिसरात पाणीटंचाईचे भीषण संकट

भूम: तालुक्यातील डुक्करवाडी येथील साठवण तलावाच्या दुरुस्तीचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आला आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे परिसरातील चार गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात २२ व २४ तारखेला झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तलावाला धोका निर्माण झाला होता. .संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच कार्यकारी अभियंता (धाराशिव) यांच्या उपस्थितीत तलाव फोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय योग्य मानला गेला; मात्र त्यानंतर आजपर्यंत तलावाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही.परिणामी, या तलावावर अवलंबून असलेल्या भवानवाडी, डुक्करवाडी, चांदवड आणि घाट पिंपरी या चार गावांच्या शिवारातील पाणीटंचाईचे गंभीर संकट ओढवले आहे..सध्या तलाव पूर्णपणे कोरडा पडल्याने ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी इतर ठिकाणांहून पाणी आणावे लागत आहे. त्यामुळे महिलांसह सर्व नागरिकांना मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. दरम्यान, आगामी पावसाळ्यासाठी अवघे दोन महिने शिल्लक असताना देखील दुरुस्तीबाबत कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही..त्यामुळे पुढील पावसाळ्यातही पाणी साठा होण्याची शक्यता कमी असून, परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय, तलावातील मासेमारीसाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय, धाराशिव कार्यालयामार्फत अहिल्यादेवी मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्थेला ठेका देण्यात आला होता..मात्र पाणीच नसल्याने संस्थेच्या सभासदांवर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर डुक्करवाडी तलावाची तात्काळ दुरुस्ती करून पाणी साठवण व्यवस्था पूर्ववत करावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. प्रशासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.."भूम तालुक्यातील डुक्करवाडी व जाब येथील साठवण तलाव ऑगस्ट महिन्यामध्ये फोडण्यात आले होते. या दोन्ही तलावाच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव कृष्णा मराठवाडा महामंडळ यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. याच महिन्यामध्ये प्रस्ताव मंजूर करून दुरुस्तीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत."- अस्करी मोहदुमैर, उपविभागीय अधिकारी, पाटबंधारे विभाग परांडा"भूम तालुक्यातून पाण्यासाठी भवानवाडी, सुकटा, घाटनांदुर, गोलेगाव या गावांनी पंचायत समिती येथे प्रस्ताव दाखल केले आहेत."- एस. ओ. भोगे, पंचायत समिती, भूम"अतिवृष्टीमुळे डुक्करवाडी येथील तलाव धोकादायक झाल्याने पडण्यात आला होता; परंतु या तलावावर चार गावांचा पाणी प्रश्न अवलंबून होता. सध्या तलाव फोडून आठ महिने होत आले; परंतु अद्यापही दुरुस्ती झालेली नाही. लवकरात लवकर तलाव दुरुस्त चार गावांचा पाणी प्रश्न मिटवावा, अशी आमची मागणी आहे."- रामदास अर्जुन, पोलिस पाटील, डुक्करवाडी.