Jalna River Sand Mining: दुधना नदीत अवैध वाळू उपसा; मोठ्या खड्ड्यांमुळे पर्यावरण धोक्यात, दहा गावांचे नागरिक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धावले

अंबड: बठाण खुर्द येथील दुधना नदीच्या पात्रातून वाळूचा अवैध उपसा सुरू आहे. यामुळे पात्रात मोठमोठे खड्डे तयार झाली असून यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सदरील वाळूचा अवैध उपसा रोखावा, अशी मागणी तालुक्यातील आठ ते दहा गावांतील नागरिकांनी गुरुवारी (ता. १२) जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे केली आहे. .तालुक्यातील बठाण खुर्द परिसरातील गट नंबर १०२, १०४, १०५,१०९,११४ आणि ११९ या गटातील वाळूचा लिलाव करण्यात आलेला आहे. मात्र, याव्यतिरिक्त जास्तीचा अवैध वाळूचा उपसा दिवसरात्र केला जात आहे. वाळूचा उपसा करण्यासाठी ३६०४ ब्रासचे टेंडर असताना पाच हजार ब्रास पर्यंत वाळूचा उपसा केला जात आहे..प्रदूषणाच्या विळख्यात उल्हास–काळू.यामुळे नदीच्या पात्रात मोठमोठाले खड्डेच खड्डे पडले आहे. यामुळे पर्यावरणाला धोका पोहचत चालला आहे. भविष्यात नदीचे अस्तित्व मिटण्याची भिती शेतकरी, ग्रामस्थ यांच्यामधून व्यक्त करण्यात येत आहे..टेंडरधारक गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना आणून अवैध वाळूचा उपसा करून ग्रामस्थांमध्ये दहशत निर्माण करत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर सरपंच रमेशराव जऱ्हाड, भगवान इंगळे, पंढरीनाथ इंगळे, दिनेश काकडे, ज्ञानेश्र्वर देव्हढे, संजय बागल, सुदाम देव्हढे, भागवत जऱ्हाड, सचिन बागल, भाऊसाहेब लिहिणार, भगवान मुळे, राजू वीर, निवृत्ती शेळके, राजू देव्हढे, भगवान बागल आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.. "बठाण खुर्द व परिसरात अवैध वाळूचा उपसा दिवसरात्र जोरात सुरू आहे. वाळूच्या हायवांमुळे रस्त्याची चाळणी झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या जलवाहिनी फुटल्या आहेत. भविष्यात पाणीटंचाईचे सावट निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."-रमेशराव जऱ्हाड, सरपंच, काटखेडा, ता. अंबड