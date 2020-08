आठ हजार ग्राहकांचे शंकानिरसन तर ३८ टक्के ग्राहक बनले डिजिटल, कुठे ते वाचा... 

हिंगोली: हिंगोलीत लॉकडाउनच्या काळात वाढीव बिल आल्याच्या अनेक तक्रारी आल्यानंतर महावितरणच्या हिंगोली मंडळात २७ जूनपासून सुरू केलेल्या सहा तक्रार निवारण कक्ष, पाच ग्राहक मेळावे व सात वेबीनारद्वारे आतापर्यंत सात हजार ९८२ ग्राहकांशी संपर्क साधून त्यांचे शंकानिरसन केले. त्यानंतर वीजबिलांचा भरणा वाढत असून जुलै महिन्यात ३२ हजार ४९३ वीजग्राहकांनी एकूण सहा कोटी १७ लाख रूपयांचा भरणा केला आहे. यातील १२ हजार २८१ वीजग्राहकांनी म्हणजेच ३७.७९ टक्के ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करत दोन कोटी ३५ लाख रुपयाचा भरणा केला आहे. लॉकडाउननंतर प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता इतर भागात मीटर रीडिंग व ग्राहकांच्या वीज वापरानुसार तीन महिन्यांचे एकत्रित व अचूक वीजबिल ग्राहकांना वितरित करण्यास जूनपासून सुरुवात झाली. त्यानंतर वीजबिलाच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन आणि ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या निर्देशानुसार ग्राहकांच्या शंका समाधानासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. सात हजार ९८२ सहभागी ग्राहकांना दिली माहिती... मंडळनिहाय आकडेवारी कार्यालयापासून ते उपविभागीय कार्यालयांपर्यंत ग्राहक मेळावे, तक्रार निवारण कक्ष व वेबिनारद्वारे सात हजार ९८२ सहभागी ग्राहकांना वीजबिलाची माहिती देण्यात आली व त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. जुलै महिन्यात आजपर्यंत हिंगोली मंडळातील २० हजार २११ वीजग्राहकांनी प्रत्यक्ष वीजबील भरणा केंद्रावर जावून तीन कोटी ८२ लाख रूपयांचा भरणा केला आहे. तर १२ हजार २८१ वीजग्राहकांनी ऑनलाइन पद्धतीचा वापर करत दोन कोटी ३५ लाख रूपयांचा भरणा केला आहे. यामध्ये औंढा उपविभागातील तीन हजार २१९ वीजग्राहकांनी ५८ लाख रूपये भरणा केला. हिंगोली ग्रामीण उपविभागात सर्वाधिक भरणा... वसमत उपविभागातील सात हजार ६७२ वीजग्राहकांनी एक कोटी ५६ लाख, हिंगोली ग्रामीण उपविभागातील नऊ हजार ६९९ वीजग्राहकांनी दोन कोटी ३१ लाख, कळमनुरी उपविभागातील सात हजार ८२१ वीजग्राहकांनी एक कोटी १४ लाख रूपये तर सेनगाव उपविभागातील चार हजार ८१ वीजग्राहकांनी ५८ लाख रूपये भरणा केला आहे. नजीकच्या कार्यालयास भेट द्यावी तसेच वीजबिल भरून महावितरणला करावे, असे आवाहन अधीक्षक अभियंता सुधाकर जाधव यांनी केले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: Due to high bill in Hingoli the problems of many customers have been solved in MSEDCLs Hingoli board