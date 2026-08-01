Education News: मराठवाडा अबॅकस स्पर्धेत जामगाव ZP शाळेचा डंका; ३ प्रथम, ६ द्वितीय-तृतीय विजेते विद्यार्थ्यांची चमकदार कामगिरी

कायगाव : मौलाना अबुल कलाम आझाद रिसर्च सेंटर, छत्रपती संभाजीनगर येथे नुकत्याच झालेल्या मराठवाडा विभागीय अबॅकस स्पर्धेत जामगाव (ता.गंगापूर) येथीलजिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळवले आहे. ग्रामीण भागातील या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी मराठवाड्यात आपल्या शाळेचा झेंडा दिमाखात फडकवला आहे..स्पर्धेत शाळेतील दुर्वा पांडुरंग मगर, यश सोमनाथ मनाळ आणि जयदीप बाळासाहेब ठोंबरे या तिघांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. द्वितीय क्रमांक तन्वी नवनाथ माने, वैष्णवी नामदेव तागड, समाधान आण्णासाहेब राजगुरू तर तृतीय क्रमांक भावना दत्तात्रय ठोंबरे, युवराज नानासाहेब संबळे याशिवाय रणवीर दत्तात्रय नजन आणि आर्यन संतोष ससाणे यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली..विद्यार्थ्यांना अबॅकस शिक्षिका पूजा राजदेव यांचे सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन लाभले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी वेग, अचूकता आणि आत्मविश्वासाने प्रश्न सोडवून परीक्षकांची मने जिंकली. या यशाबद्दल मुख्याध्यापक प्रसाद शिंगारे, शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष बनसोडे, गटशिक्षणाधिकारी अरविंद कापसे, शिक्षण विस्तार अधिकारी अनिलकुमार सकदेव, विजय दुतोंडे, केंद्रप्रमुख अजित तांबे आणि अबॅकस प्रोजेक्ट हेड शशिकांत सांगवीकर यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे अभिनंदन केले..'गीताबन अबॅकस' उपक्रम ठरतोय उपयुक्तआमदार प्रशांत बंब यांच्या संकल्पनेतून गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघातील जिल्हा परिषद शाळांसाठी सुरू करण्यात आलेला महाराष्ट्रातील एकमेव मोफत 'गीताबन अबॅकस प्रशिक्षण' उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी उपयुक्त ठरत असल्याचे यानिमित्ताने सिद्ध झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.