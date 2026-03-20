Beed News: बीडमध्ये अवकाळी गारपीट; विजेच्या तडाख्याने हरभरा जळून खाक

बीड: अंबाजोगाई आणि वडवणी तालुक्यातील ग्रामीण भागाला गुरुवारी (ता. १९)विजांच्या कडकडाटासह गारांच्या पावसाने झोडपून काढले. या नैसर्गिक आपत्तीत कुठे वीज पडून हरभऱ्याचा ढीग जळाला, तर कुठे गायीचा मृत्यू झाला. त्यातच शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत पाच एकर ऊस खाक झाल्याने बळीराजा पूर्णपणे हतबल झाला आहे..वडवणी तालुक्यातील मोरेवाडी येथे पावसाने हजेरी लावली. येथील शेतकरी देवका चांगदेव भोसले यांच्या शेतात लिंबाच्या झाडाखाली बांधलेल्या गायीवर वीज कोसळल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला..दुसरीकडे, अंबाजोगाई तालुक्यातील सोमनाथ बोरगाव येथील महिला शेतकरी शिवकन्या हरिश्चंद्र येडे यांच्या दोन एकरमधील काढणी करून ठेवलेल्या हरभऱ्याच्या ढिगावर वीज पडली..यामुळे संपूर्ण ढीग जळून खाक झाला असून मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडलेल्या या दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शासनाने तात्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी आर्त मागणी केली आहे..पिकांचे अतोनात नुकसानअंबाजोगाई तालुक्यातील धानोरा खुर्द, आपेगाव, तट बोरगाव, अंजनपूर, कोपरा, माकेगाव, पाटोदा आणि अकोला परिसरात दुपारी तीनच्या सुमारास गारांचा पाऊस झाला. यामुळे काढणीला आलेला गहू, ज्वारी आणि हरभरा पिकाचे नुकसान झाले असून आंब्याची मोठी फळझड झाली आहे. वडवणी तालुक्यातील पिंपरखेड, साळींबा, मामला, कवडगाव, ढोरवाडी, खडकी आणि देवळा परिसरातही रब्बी पिकांसह टरबूज व खरबुजाच्या बागांना मोठा फटका बसला आहे. पावसामुळे ऊसतोड मजुरांची तारांबळ उडाली असून साखर कारखान्याकडे जाणारी वाहने शेतातच अडकून पडली आहेत.