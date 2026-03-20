Beed News: बीडमध्ये अवकाळी गारपीट; विजेच्या तडाख्याने हरभरा जळून खाक

Unseasonal Hailstorm Hits Beed District: बीड जिल्ह्यात अवकाळी गारपीट आणि विजांचा तडाखा; हरभरा, गहू, ऊस आणि फळबागांना मोठा फटका.गायीचा मृत्यू, पिके जळून खाक; शेतकऱ्यांनी तात्काळ नुकसानभरपाईची मागणी केली.
बीड: अंबाजोगाई आणि वडवणी तालुक्यातील ग्रामीण भागाला गुरुवारी (ता. १९)विजांच्या कडकडाटासह गारांच्या पावसाने झोडपून काढले. या नैसर्गिक आपत्तीत कुठे वीज पडून हरभऱ्याचा ढीग जळाला, तर कुठे गायीचा मृत्यू झाला. त्यातच शॉर्टसर्किटमुळे लागलेल्या आगीत पाच एकर ऊस खाक झाल्याने बळीराजा पूर्णपणे हतबल झाला आहे.

