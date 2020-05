Video : सायरन वाजवून पोलिसांनी दिल्या ईदच्या शुभेच्छा....

परभणी : कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे यंदाची रमजान ईद मुस्लिम बांधवांना सोमवारी (ता.२५) घरातच साजरी करावी लागली. घरात थांबून प्रशासनास सहकार्य करणाऱ्या शहरातील मुस्लिम बांधवांना परभणी पोलिस दलाच्यावतीने सायरन वाजवून शहरात प्रत्येक भागात फिरून जाहीर शुभेच्छा देण्यात आल्या. परभणी जिल्हयात कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव झालेले ३६ रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे जिल्हयात सोशल डिस्टसिंगचा योग्य वापर व्हावा व कोरोनाचा कुणालाही संसर्गा होऊ नये यासाठी परभणी जिल्हा प्रशासन व पोलिस प्रशासनाच्यावतीने मुस्लिम बांधवांना रमजान ईद आप-आपल्या घरात साजरी करावी तसेच मुख्य नमाज पठणही घरातच करावे, असे आवाहन केले होते. त्यानुसार परभणी शहरातील मुस्लिम बांधवानी सोमवारी (ता.२५) सकाळी ईदच्या मुख्य नमाज पठणासांठी बाहेर जाणे टाळले. शहरातील सर्वच मुस्लिम बांधवानी स्वताच्या घरात राहूनच ईदची नमाज पठण केले. तसेच एकमेकांना शुभेच्छा ही सोशल मिडिया, व्हिडिओ कॉल व इतर माध्यमातून दिले. एरवी नमाज पठणानानंतर गल्ली - बोळातून व रस्त्यावर मुस्लिम बांधव फिरत एकमेकाना शुभेच्छा असत मात्र, यंदा प्रशासनाच्या आवाहानाला प्रतिसाद देत कुणीही बाहेर पडले नसल्याचे चित्र पहावयास मिळाले. हेही वाचा : Video - पालकमंत्री अशोक चव्हाण उपचारासाठी मुंबईला रवाना... पोलिसांनी शहरात फिरून दिल्या शुभेच्छा

परभणी पोलिस दलाचे सहायक पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देण्यासाठी शक्कल लढविली. त्यांनी शहरातील चारही पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिसांचा फौजफाटा फिरवून मुस्लिमबांधवांना शुभेच्छा दिल्या. परिसरात पोलिसांच्या गाड्या सायरन वाजवित फिरत होत्या. त्याच बरोबर गाडीवरील ध्वनीक्षेपणावरून मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या जात होता. मुस्लिम बांधवांनी देखील त्या परिसरात गाड्या गेल्यानंततर घराच्या दारात, खिडकीत येवून पोलिसांच्या शुभेच्छांचा स्विकार केला. रमजान ईदच्या शुभेच्छा

कोरोना विषाणु संसर्गानंतर पोलिस प्रशासनाने केलेल्या आवाहानाला मुस्लिम बांधवांनी प्रतिसाद दिल्या बद्दल त्यांचे पोलिस प्रशासन आभार व्यक्त करत आहे. सर्वांना रमजान ईदच्या शुभेच्छा.

- नितीन बगाटे, सहायक पोलिस अधीक्षक, परभणी शहर

