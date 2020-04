`त्या` आठ व्यक्तींचे नमुने शनिवारी घेतले जाणार, अधिष्ठाता ठाकूर यांची माहिती

लातूर ः निलंगा येथे हरियाणा राज्यातून आलेल्या आठ व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्या होत्या. या सर्व व्यक्तींच्या स्वॅबचे नमुने आता शनिवारी (ता.१८) घेतले जाणार असून, त्यानंतर त्यांना घरी सोडायचे की उपचार सुरू ठेवायचे हे ठरवले जाणार आहे, अशी माहिती विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांनी दिली.

कोरोनाच्या बाबतीत लातूर जिल्हा पहिल्यापासून निगेटिव्ह झोनमध्ये होता; पण ता.दोन एप्रिल रोजी हरियाणा राज्यातून बारा व्यक्ती दोन वाहने करून निलंगा येथे आल्या होत्या. जिल्हा प्रशासन व पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांना येथील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत दाखल केले होते. त्या सर्वांची कोरोनाच्या संदर्भात स्वॅबचे नमुने तपासणीसाठी पुण्याच्या प्रयोगशाळेला पाठवले होते. त्यात बारांपैकी आठ जणांचे नमुने हे पॉझिटिव्ह निघाले होते. त्यामुळे लातूर जिल्हा हादरून गेला होता. त्यानंतर उपाययोजनाही कडक करण्यात आल्या होत्या. काही दिवसांनंतर या आठपैकी तीन व्यक्तीचे सलग दोन नमुने निगेटिव्ह आले होते. सध्या या सर्व व्यक्तींची प्रकृती चांगली असून त्या महाविद्यालयाच्या निगराणीखाली विलगीकरण कक्षात आहेत. त्यांच्यापासून इतर कोणालाही धोका नाही. या सर्व व्यक्तींना क्वारंटाइन करून शनिवारी पंधरा दिवस होत आहेत. वाचा ः सीमोल्लंघन करून येणाऱ्यांचीच लातूरकरांना धास्ती, पुणे व मुंबईकरांची डोकेदुखी यासंदर्भात डॉ. ठाकूर म्हणाले, या वैद्यकीय महाविद्यालयातून आतापर्यंत १६९ व्यक्तींचे स्वॅबचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी १५५ व्यक्तींचे नमुने हे निगेटिव्ह आले आहेत. परराज्यातून आलेल्या आठ व्यक्तींचे नमुने आता शनिवारी (ता.१८) घेतले जाणार आहेत. त्यानंतर त्यांना सोडून द्यायचे की पुढे उपचार सुरू ठेवायचे याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लातूरमध्ये १३ पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत, अशी अफवा पसरवली जात आहे. नागरिकांना अफवावर विश्वास ठेवू नये. आपल्याला लातूर हे निगेटिव्हच ठेवायचे आहे. कोरोनाचा शिरकाव होऊ द्यायचा नाही. त्यामुळे नागरिकांना अफवावर विश्वास ठेवू नये, घाबरून जाऊ नये; पण सुरक्षित राहावे, असे आवाहनही डॉ. ठाकूर यांनी केले .

