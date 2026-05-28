Monkey Attack : वृद्ध महिलेवर वानराचा प्राणघातक हल्ला; कन्नड तालुक्यातील गव्हाली येथील घटना

कन्नड - तालुक्यातील गव्हाली येथे घरासमोरील अंगणात खाटेवर झोपलेल्या एका ६५ वर्षीय वृद्ध महिलेवर वानराने प्राणघातक हल्ला केल्याची थरारक घटना गुरुवारी (ता. २८) रात्री साडेबारा वाजेच्या सुमारास घडली. हिराबाई नारायण पवार (वय-६५, रा. तलवाडा, ता. वैजापूर) असे वानराच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिलेचे नाव आहे. त्यांच्यावर सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी, की हिराबाई पवार या गव्हाली येथे आपल्या लेकीकडे आल्या होत्या. सध्या उन्हाचा कडाका असल्याने रात्रीच्या वेळी त्या घराबाहेर अंगणात खाटेवर झोपल्या होत्या. रात्री साडेबारा वाजेच्या सुमारास अचानक एका वानराने त्यांच्या अंगावर थेट उडी घेतली. या अनपेक्षित प्रकाराने आजींनी जोरात ओरडण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे बिथरलेल्या वानराने त्यांच्या हाताला जबर बोचकारून गंभीर जखमी केले..हिराबाई यांनी हिंमत दाखवून वानराला हाताने बाजूला लोटले. त्यानंतर या माकडाने अंगणात झोपलेल्या इतरही काही महिलांना धक्के मारले आणि तेथून पळ काढला. जखमी हिराबाई यांना नातेवाइकांनी तातडीने रात्रीच औराळा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. मात्र, त्यांची प्रकृती गंभीर होत असल्याचे पाहून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात (घाटी) रेफर केले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले..प्रतिक्रिया -हे वानर गेल्या तीन-चार दिवसांपासून गव्हाली गावात धुमाकूळ घालत आहे. गुरुवारी रात्री त्याने काहींच्या अंगावर उड्या मारल्या, तर आजींना बोचकारून गंभीर जखमी केले. या वानराच्या धास्तीने आता गावकऱ्यांनी रात्री अंगणात झोपणे बंद केले आहे. वनविभागाने या उपद्रवी वानराचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी होत आहे.- संतोष काळे (नागरिक, गव्हाली)घटनेची माहिती मिळताच उपाययोजना करण्यासाठी वनविभागाचे स्थानिक कर्मचारी गावात दाखल झाले आहेत. सकाळपासून ते वानर गावात दिसलेले नाही. ते पुन्हा आढळून आल्यास त्याला सुरक्षितरित्या रेस्क्यू (पकडून) करून नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येईल. गावकऱ्यांनी वानरांना मानवी खाद्यपदार्थ देणे टाळावे.- शिवाजी टोंपे (वनपरिक्षेत्र अधिकारी, कन्नड प्रादेशिक).