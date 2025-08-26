Latur Accident: कारने फरफटत नेलेल्या महिलेचा दुसऱ्या दिवशी सापडला मृतदेह; जळकोट तालुक्यामध्ये मुलासमोर घटना

जळकोट (जि. लातूर) : मुलासमोरच भरधाव कारने आईला दिग्रस- पाटोदा खु. (ता. जळगोट) सुमारे १५ किलोमीटर फरफटत नेले. कारचा पाठलाग, रात्री दोनपर्यंत शोध घेणाऱ्या मुलाला रविवारी (ता. २४) सकाळी आईचा मृतदेह पाहायला मिळाला. .बिदरहून नांदेडला जाणाऱ्या वाहनाचा जळकोट तालुक्यात दुर्दैवी अपघात उघडकीस आला. चिमणाबाई विठ्ठलराव बाचीपळे (वय ७०, रा. घाटबोरळ, ता. हुमनाबाद, जि. बिदर) असे मृत महिलेचे नाव आहे. नातवाच्या लग्नाच्या तयारीसाठी चिमाबाई या परिवारासह कारने जात असताना त्यांना मळमळ जाणवू लागली..त्यामुळे त्या दिग्रसजवळ कारमधून खाली उतरल्या. आपली आई खाली उतरल्यामुळे मुलगा तानाजी विठ्ठल बाचीपळे हाही खाली उतरला. तेवढ्यात नांदेडहून भरधाव आलेल्या कारने (एमएच ०३ एझेड ८६७१) चिमाबाईंना पाठीमागून धडक दिली. नंतर कारने त्यांना दूरपर्यंत फरफटत नेले. तानाजी यांनी कारचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांना आई दिसली नाही. काल सकाळी जळकोट तालुक्यातील पाटोदा बु. पाटीजवळ चिमाबाईंचा मृतदेह आढळला..वाटेत साडी, पोत, साचलेले रक्तआई उतरल्यामुळे मीही कारमधून उतरलो. तेवढ्यात मोठा आवाज आला. काय झाले ते कळेनासे झाले. इकडेतिकडे पाहिले तरी आई दिसत नव्हती. जवळून भरधाव गेलेल्या कारचा आमच्या कारद्वारे पाठलाग सुरू केला. वाटेत आईची साडी दिसली, थोडे पुढे गेल्यावर तिची पोत पडलेली दिसली, त्यानंतर एका ठिकाणी रक्त साचलेले दिसले. आम्ही ‘शंभर’ या क्रमांकावर फोन केल्यावर पोलिस आले. त्यानंतर आम्ही रात्री उशिरा कंधारकडे जाऊन शोध सुरू केला. पहाटे पुन्हा शोध सुरू केल्यावर जळकोट तालुक्यातील पाटोदा (बु.) येथे लोक जमलेले दिसले. तेथे गेल्यावर आईचा मृतदेह असल्याचे कळले... साश्रू नयनांनी चिमणाबाईंचा पुत्र तानाजी ही आपबीती सांगत होते..नातवाच्या लग्नासाठी मदतीचानातू विशालचे लग्न जवळ आले होते. आपली लेक लक्ष्मीबाई हिला लग्नकार्याच्या मदतीसाठी केले पाहिजे म्हणून चिमणाबाई या फावडेवाडीला (नांदेड) निघाल्या होत्या. कार प्रवासादरम्यान मळमळ, उलटी झाल्याने त्या कारमधून उतरल्या आणि काही सेकंदात घात झाला..Chh. Sambhajinagar: भरधाव कारने दुचाकीला उडवले, एक तरुण ठार; चिकलठाण्यात जालना रोडवर पहाटे ‘हिट ॲण्ड रन’, अपघातात तिघे जखमी.ही घटना कंधार (जि. नांदेड) तालुक्यातील असून नोंद करून पुढील तपासकामी कंधार पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आली आहे. महिलेला फरफटत नेणारे वाहन कंधार पोलिसांनी जप्त केले आहे.- सचिन चव्हाण, पोलिस निरीक्षक, जळकोट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.