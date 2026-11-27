परळी - ईव्हीएमवर थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचाला विशेष ग्रामसभेत बॅलेट पेपरवरील मतदानातून पायउतार करण्याची परळी तालुक्यातील पहिलीच घटना वानटाकळी येथे घडली. अवघ्या दोन मतांच्या फरकाने अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याने सरपंच गंगुबाई ज्ञानोबा हांगे यांचे पद बरखास्त झाले..मनमानी व बोगस कामांतून निधी अपहाराच्या आरोपावरून ८ सदस्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केला होता. तहसीलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर गटविकास अधिकारी राजवर्धन भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ नोव्हेंबर रोजी विशेष ग्रामसभा झाली. सकाळी नोंदणी झालेल्या ५२४ मतदारांनी दुपारी गुप्त मतदान केले. मतमोजणीत ठरावाच्या बाजूने २५८, विरोधात २५६ मते पडली, तर १० मते बाद ठरली..संवेदनशील गावामुळे ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी व मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात होता. एकाच सरपंचासाठी ईव्हीएम आणि बॅलेट पेपर असा दुहेरी अनुभव मतदारांनी घेतल्याने हा निकाल बीड जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.