Bardapur fire News: बर्दापूर शिवारात भीषण आग; विद्युत तारांच्या स्पार्किंगमुळे शेतकऱ्याचे लाखोंचे नुकसान

बर्दापूर :अंबाजोगाई तालुक्यातील बर्दापूर ते लिंबगाव जाणाऱ्या रोडलगत बर्दापूर शिवार गट नंबर ५७८ मधील शेतातील विद्यूत तारेची स्पारकिंग होवून भीषण आग लागून मोठे नुकसान झाल्याची घटना ता.(१० ) रोजी दुपारी घडली असून या घटनेमध्ये जनावरांच्या चाऱ्यासह फळ झाडे , पाईप व शेती उपयोगी वस्तू जळून शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाले..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! . मिळालेल्या माहितीनुसार, बर्दापूर येथील शेतकरी संतोष सत्यनारायण बजाज यांचे बर्दापूर ते लिंबगाव जाणाऱ्या रोड लगत बर्दापूर शिवार गट नंबर ५७८ मधील शेतातून एलटी वीजवाहिनी गेलेली असून तिच्या तारा सैल झाल्याने दोन्ही तारांचे घर्शन होवून ठिणगी पडून अचानक भीषण आग लागली. .काही क्षणातच आगीने रौद्ररूप धारण केल्याने संपूर्ण परिसरात धुराचे लोट पसरले होते.आग इतकी भीषण होती की जनावरांसाठी साठवून ठेवलेल्या कडब्याच्या गंजीला भिषण आग लागून कडब्याची गंज व कडब्याच्या गंजी जवळ ठेवलेले सोयाबीन पिकाचे गुळी जळून खाक झाले .या घटनेत जनावरांसाठी साठवून ठेवलेला चारा पूर्णपणे जळून गेल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. .“आता मी जनावरांना काय खाऊ घालू?” अशी हळहळ व्यक्त करत संतोष बजाज यांनी आपली व्यथा मांडली असून या आगीमध्ये पाईपलाईन, फळ झाडे तसेच इतर शेती उपयोगी साहित्याचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून घटनेनंतर परिसरातील शेतकरी नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. .farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .या घटनेमुळे शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. संबंधित प्रशासनाने पंचनामा करून आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्याकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.