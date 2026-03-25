Beed News: वसुली करा...अन्यथा कारवाईला सामोरे जा; महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांचा बीडच्या कर्मचाऱ्यांना इशारा;५१ कोटी रुपयांची वीज बिल थकबाकी

बीड: बीडच्या गल्लीबोळांत एरवी शांतता असते, पण आज चित्र वेगळे आहे. घरासमोर महावितरणची गाडी थांबते, अधिकारी खाली उतरतात आणि थेट वीज मीटरकडे कूच करतात. साहेब, बिल भरतो की उद्या, अशी विनवणी ग्राहकाकडून येते, पण नियमांचे पक्के अधिकारी आता ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना (मार्च) असल्याने महावितरणने आता बीड शहरासह जिल्ह्यात वसुलीचा धडाका लावला आहे. थकबाकीचा डोंगर इतका वाढला आहे की, आता केवळ वायर कापून भागणार नाही, तर चक्क मीटर खेचून नेण्याची कडक कारवाई प्रशासनाने हाती घेतली आहे..एकट्या बीड विभागातील ग्राहकांकडे तब्बल ५१ कोटी ४९ लाख रुपयांची जुनी थकबाकी असून, चालू महिन्याचे २० कोटी ३५ लाख रुपये वसूल करण्याचे मोठे आव्हान महावितरणसमोर उभे ठाकले आहे. वारंवार आवाहन करूनही दाद न देणाऱ्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करून थेट मीटर काढून घेण्याची कारवाई युद्धपातळीवर सुरू आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा सर्व वर्गवारीतील २ लाख ९१ हजार ग्राहकांकडे मिळून तब्बल १५५ कोटी ३७ लाखांची थकबाकी आहे..मार्च अखेर असल्याने लातूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता अरविंद बुलबुले स्वतः बीडमध्ये तळ ठोकून आहेत. त्यांनी बीडचे कार्यकारी अभियंता सुबोध डोंगरे यांच्यासह प्रत्यक्ष उपविभागांना भेटी देऊन वसुलीचा आढावा घेतला. काम करा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा स्पष्ट आणि कडक संदेश त्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. गेल्या १७ दिवसांत बीड मंडळाने २३ कोटी ७५ लाखांची वसुली केली असली, तरी हे प्रमाण चालू बिलाच्या तुलनेत केवळ ६२ टक्केच आहे. जुन्या थकबाकीला अद्याप स्पर्शही झालेला नाही, ही महावितरणसाठी मोठी चिंतेची बाब ठरत आहे..स्मार्ट मीटरचा ऑटो कट धाक अन् पोलिसांचा इशाराज्या ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर आहेत, त्यांचे बिल न भरल्यास वीजपुरवठा आपोआप ऑटो डिस्कनेक्ट होत आहे. तर साध्या मीटरच्या ग्राहकांचे मीटर कर्मचारी थेट काढून जप्त करत आहेत. विशेष म्हणजे, वीज खंडित केल्यानंतर जर कोणी परस्पर वायर जोडून चोरी करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांच्यावर थेट पोलिस गुन्हा दाखल करण्याचा कडक इशारा प्रशासनाने दिला आहे.सुटी विसरा, वसुली करा! सव्वादोन लाख ग्राहक रडारवरआर्थिक वर्ष संपायला अवघे काही दिवस उरल्याने महावितरणचे अधिकारी-कर्मचारी आता शनिवार, रविवार किंवा कोणत्याही सार्वजनिक सुट्ट्यांचा विचार न करता सकाळी सात वाजल्यापासून मैदानात उतरले आहेत. केवळ वायरमनच नाही, तर उपकार्यकारी अभियंता आणि वरिष्ठ अधिकारी स्वतः फिल्डवर फिरून थकबाकीदारांच्या घराघरांत धडक देत आहेत. जिल्ह्यातील सव्वादोन लाख ग्राहक सध्या महावितरणच्या रडारवर आहेत.."वीजबिल भरण्यासाठी अनेक ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध आहेत. ग्राहकांनी कटू कारवाई टाळण्यासाठी चालू बिलासह जुनी थकबाकी तातडीने भरावी, अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही."- अरविंद बुलबुले, मुख्य अभियंता, लातूर परिमंडळ.