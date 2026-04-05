Electric Shock: करंटचा सापळा अन् शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू; पाणी भरण्यासाठी गेलेला तरुण पहाटे मृत अवस्थेत, पैठण तालुक्यात खळबळ

-रविंद्र गायकवाडबिडकीन : पैठण तालुक्यातील लाखेगाव येथे शेताभोवती सोडलेल्या विद्युत प्रवाहाने एका नवतरुण शेतकऱ्याचा बळी घेतल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पिकाला पाणी भरण्यासाठी गेलेला तरुण शेतकरी पहाटे मृत अवस्थेत आढळून आल्याने संपूर्ण गावात खळबळ उडाली आहे..जमिल उमर शेख (वय २९, रा. अलीपुर, लाखेगाव) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. शनिवारी (ता. ४) मध्यरात्रीच्या सुमारास जमिल शेख हे त्यांच्या शेतातील कांदा पिकाला पाणी देण्यासाठी गेले होते. मात्र रात्री उशिरापर्यंत ते घरी न परतल्याने कुटुंबीय चिंतेत होते..रविवारी (ता. ५) पहाटे नातेवाईकांनी शेतात शोध घेतला असता जमिल शेख हे मृत अवस्थेत आढळून आले. प्राथमिक माहितीनुसार, शेजारील शेता मध्ये मका पिकाभोवती तारेचे कुंपण करून त्यामध्ये विद्युत प्रवाह सोडण्यात आला होता. अंधारात काम करत असताना त्या कुंपणाचा स्पर्श झाल्याने त्यांना जोराचा करंट बसून त्यांचा जागीच मृत्यू झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..या घटनेची माहिती मिळताच बिडकीन पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. नातेवाईकांच्या मदतीने त्यांना ग्रामीण रुग्णालय बिडकीन येथे दाखल करण्यात आले; मात्र वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आस्मा यांनी त्यांना मृत घोषित केले..या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, शेताभोवती विद्युत प्रवाह सोडून केलेल्या कुंपणामुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले असून अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.