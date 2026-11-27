बीड - अपघात झाल्याचा बनाव रचून तब्बल ५१ लाख ९० हजार रुपये किमतीच्या कॉटन वॉश ऑईलची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचा डाव पेठ बीड पोलिसांनी उधळून लावला आहे. तपासादरम्यान पोलिसांनी २९ लाख ९५ हजार ६९४ रुपये किमतीचे २० टन ऑईल जप्त करत तेल फसवणूक प्रकरणातील मोठा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे..बीडमधील माऊली ॲग्रो फूड अँड ऑईल इंडस्ट्रीजमधून ३५ हजार ३० किलो कॉटन वॉश ऑईल भरून निघालेले टँकर गुजरातमध्ये न पोहोचताच गायब झाले होते. नंतर धुळे-सुरत रोडवरील विरपूर (ता. व्यारा) येथे टँकर पलटी झाल्याचा बनाव रचून चालक पसार झाला होता. फिर्यादी अभिषेक चरखा यांच्या तक्रारीवरून पेठ बीड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला..पोलीस उपनिरीक्षक मन्सूर शहा यांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता रिकामे टँकर पलटी करून अपघाताचा बनाव केल्याचे स्पष्ट झाले. तांत्रिक तपासाच्या आधारे धुळे व गुजरात येथे शोधमोहीम राबवून चालक जसवंत सिंग गुरुचरण सिंग (रा. पंजाब) याचा शोध घेण्यात आला; मात्र तो हाती लागला नाही. गोपनीय माहितीवरून तेल खरेदी करणारा अनिल उत्तम तोटे (रा. मोहाडी उपनगर, जि. धुळे) याच्याकडून २० टन कॉटन वॉश ऑईल जप्त करून मिलमालकाच्या ताब्यात देण्यात आले..ही कामगिरी पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत, अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजीव नवले व शिवाजी बंटेवाड (पोलीस निरीक्षक, स्थागुशा), पेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक निलेश केळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक मन्सूर शहा, पोह सुभाष मोठे, नितीन राठोड,कल्याण जाधव, दिपक भोजे, आश्विन सुरवसे या पथकाने कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.