मराठवाडा

Hingoli News: फळे पिकवण्यासाठी ‘इथिलीन रॅपनर’चा वापर; अन्न व औषध प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आरोग्य धोक्यात, िनयमित तपासणीचा अभाव

Commonly Affected Fruits: Mango, Banana, Papaya, Melon: देवगावफाटा बाजारात आंबा, केळी, पपई, टरबूज इथिलीन रॅपनर वापरून लवकर पिकवले जात आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ग्राहकांचे आरोग्य धोक्यात आहे.
देवगावफाटा: उन्हाळ्यात बाजारात आंबा, केळी, पपई, खरबूज, टरबूज आदी फळांची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ग्राहकांची मागणी लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांकडून कच्ची फळे लवकर पिकवण्यासाठी ‘इथिलीन रॅपनर’सारख्या रासायनिक पदार्थांचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे फळे दिसायला आकर्षक वाटत असली तरी त्यांच्या सेवनामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. याकडे अन्न औषध प्रशासन विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.

