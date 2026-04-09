Hingoli News: फळे पिकवण्यासाठी ‘इथिलीन रॅपनर’चा वापर; अन्न व औषध प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे आरोग्य धोक्यात, िनयमित तपासणीचा अभाव

देवगावफाटा: उन्हाळ्यात बाजारात आंबा, केळी, पपई, खरबूज, टरबूज आदी फळांची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ग्राहकांची मागणी लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांकडून कच्ची फळे लवकर पिकवण्यासाठी 'इथिलीन रॅपनर'सारख्या रासायनिक पदार्थांचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे फळे दिसायला आकर्षक वाटत असली तरी त्यांच्या सेवनामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. याकडे अन्न औषध प्रशासन विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे..स्थानिक बाजारपेठांत विक्रीस येणारी अनेक फळे ही पूर्णपणे नैसर्गिक पद्धतीने पिकलेली नसून, ती कच्च्या अवस्थेत आणून बंद खोलीत किंवा गोदामांत रासायनिक प्रक्रियेद्वारे पिकवली जातात. 'इथिलीन रॅपनर'च्या पुड्या फळांच्या ढिगाऱ्यात ठेवून किंवा त्याची फवारणी करून काही तासांतच फळांना पिवळसर रंग आणला जातो. त्यामुळे ग्राहकांना ही फळे ताजी व नैसर्गिक वाटतात; मात्र प्रत्यक्षात ती कृत्रिमरीत्या तयार केलेली असतात. विशेष म्हणजे या रासायनिक प्रक्रियेचा वापर वाढत असतानाही अन्न व औषध प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रमाणात तपासणी होत नसल्याचे चित्र आहे..फळे व भाजीपाल्याची तपासणी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए)मार्फत केली जाते. आवश्यकतेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थाही या कारवाईत सहभागी होतात. मात्र अनेक दिवसांपासून नियमित तपासणी होत नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. तक्रार आल्यानंतरच कारवाई केली जाते, अशी स्थिती असल्याने बाजारातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याची भावना नागरिकांत व्यक्त होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारे रासायनिक पद्धतीने पिकवलेल्या फळांचा मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः श्वसनसंस्थेचे विकार, किडनीचे आजार, हृदयविकाराचा धोका वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे असतानाही या प्रश्नाकडे संबंधित यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत आहे. केवळ आंबेच नव्हे, तर केळी, पपई, टरबूज यांसारखी फळेही अशाच प्रकारे कृत्रिमरीत्या पिकवली जात असल्याचे समोर आले आहे. बाजारात मोठ्या प्रमाणावर कच्ची फळे आणून त्यांना रासायनिक प्रक्रियेद्वारे लवकर विक्री योग्य केले जाते..काही ठिकाणी 'या पुड्यांवर ठेवलेली फळे खाऊ नयेत' अशा सूचना असतानाही त्यांचा वापर सर्रास सुरू असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागाने बाजारपेठांत नियमित तपासण्या करून दोषींवर कठोर कारवाई करून सुरक्षित आणि नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेली फळे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.."फळे खरेदी करताना ग्राहकांनी अत्यंत चकचकीत व एकसारख्या रंगाची फळे टाळावीत. कोणतेही फळे नीट धुवूनच सेवन करावे. शक्यतो स्थानिक व नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेलीच फळे खरेदी करावीत."-डाॅ. के. पी. चौधरी,तालुका आरोग्य अधिकारी, सेलू.कच्च्या फळांपासून 'रेडी टू सेल' उत्पादनव्यापारी मोठ्या प्रमाणावर कच्ची फळे बाजारात आणतात. त्यानंतर ती गोदामांत साठवून रासायनिक प्रक्रियेद्वारे अल्पावधीत पिकवली जातात. यामुळे नैसर्गिक पिकण्याचा कालावधी टाळून जलद विक्री करता येते. विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी या रासायनिक पुड्यांवर 'फळांशी थेट संपर्क टाळा' किंवा 'खाऊ नका' अशा सूचना दिलेल्या असतात; तरीही त्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून वापर सर्रास सुरू असल्याचे आढळते.दोषींवर कठोर कारवाईची मागणीया पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणांनी बाजारपेठांमध्ये नियमित तपासण्या करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने विशेष पथके नेमून गोदामे, थंडगार साठवण केंद्रे व घाऊक बाजारांवर अचानक छापे टाकावेत, दोषींवर दंडात्मक कारवाईसोबतच परवाने रद्द करण्याचीही कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.