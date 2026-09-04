Jintur News : जिंतूर तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा; माजी आमदार विजय भांबळे

जिंतूर - तालुक्यात मागील दोन महिन्या-हून अधिक काळ पावसाने खंड दिल्यामुळे पिके धोक्यात आल्याने पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत द्यावी. तसेच मागील वर्षाचा व चालू वर्षाचा पीक विमा वितरित करण्याची माजी आमदार विजय भांबळे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तालुका कमिटीच्या वतीने तालुका कृषी अधिकारी नितीन घुगे व विविध विभागाचे अधिकारी, प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार यांच्यामार्फत शासनाला केली. .जिंतूर तालुक्यात यावर्षी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला पाऊस समाधानकारक होईल. या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून, कशीबशी जुळवाजुळव करून सोयाबीन, कापूस, तूर, मुग, उडीद, हाळद, ऊस, कांदा, राजमा व इतर खरिप पिकांसह फळ बागांची मोठ्या कष्टाने पेरणी केली.परंतु, मागील दोन महिन्याहून अधिक काळ तालुक्यात पावसाचा खंड पाडला. त्यातच कडक ऊन पडत आहे. त्यामुळे शेतातील सुकू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची वेळ आली असून, शेतकरी आर्थिक व मानसिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत करणे, अशा परिस्थितीत पिक नुकसानीचे पारंपरिक व जाचक अटींचे पंचनामे करत बसल्यास शेतकऱ्यांचा वेळ आणि मानसिक त्रास वाढेल..त्यामुळे कोणत्याही जाचक अटी व पंचनाम्यांची औपचारिकता न पाळता, जिंतूर व सेलू तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी २५ हजार रुपये तर फळ बागेसाठी हेक्टरी ४० हजार रुपये एवढी भरीव आर्थिक मदत तातडीने जाहीर करून त्यांच्या खात्यात जमा करावी. शिवाय मागील वर्षाचा खरीप व रब्बी पीकांचा विमा तात्काळ वितरित करावा, मागच्या वर्षीच्या (खरीप व रब्बी) पीक विम्याची रक्कम अद्यापही अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.प्रशासनाने विमा कंपन्यांना सूचना देऊन मागील वर्षाचा रखडलेला पीक विमा तात्काळ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावा. तसेच चालू वर्षाचा खरीप पीक विमा तात्काळ मंजूर करून वितरित करा, चालू खरीप हंगामात पावसाने मोठा दगा दिल्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती ओढवली आहे. चालू वर्षाच्या खरीप पिकांचा पीक विमा तात्काळ मंजूर करून, अंतरिम मदत म्हणून विमा रक्कम तातडीने वितरित करावी..तसेच जिंतूर व सेलू तालुक्यात पावसाच्या खंडामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची गंभीर दखल घेऊन या दोन्ही तालुक्यांना 'दुष्काळग्रस्त' किंवा 'कमी पावसामुळे प्रभावित क्षेत्र' घोषित करण्यात यावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी, कर्ज वसुलीला स्थगिती व इतर शासकीय सवलती तात्काळ मिळू शकतील. या निवेदनाची गंभीर व तात्काळ दखल घेऊन सदर मागण्या शासन दरबारी पाठवून शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत अशी विनंती करून, अन्यथा शेतकऱ्यांना नाइलाजाने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल असा इशारा निवेदनाद्वारे दिला.यावेळी माजी आमदार विजय भांबळे, लक्ष्मण बुधवंत, अजय चौधरी, शरद अंभुरे, विजय खिस्ते, विश्वनाथ राठोड, बाळासाहेब घुगे आदींसह पक्षाचे आजी माजी पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.