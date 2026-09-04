मराठवाडा

Jintur News : जिंतूर तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा; माजी आमदार विजय भांबळे

जिंतूर तालुक्यात मागील दोन महिन्या-हून अधिक काळ पावसाने खंड दिल्यामुळे पिके धोक्यात आल्याने पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत द्यावी.
Ex MLA Vijay Bhambale Demands Jintur Taluka be Declared Dry Drought

Ex MLA Vijay Bhambale Demands Jintur Taluka be Declared Dry Drought

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सकाळ वृत्तसेवा
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जिंतूर - तालुक्यात मागील दोन महिन्या-हून अधिक काळ पावसाने खंड दिल्यामुळे पिके धोक्यात आल्याने पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत द्यावी. तसेच मागील वर्षाचा व चालू वर्षाचा पीक विमा वितरित करण्याची माजी आमदार विजय भांबळे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या तालुका कमिटीच्या वतीने तालुका कृषी अधिकारी नितीन घुगे व विविध विभागाचे अधिकारी, प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार यांच्यामार्फत शासनाला केली.

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