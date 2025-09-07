मराठवाडा

Dharashiv Crime: भूम येथे संतोष देशमुख प्रकरणाची पुनरावृत्ती; पवनचक्की माफियाकडून माजी सरपंच बजरंग गोयकर यांची बेदम मारहाण

Crime News: भूम तालुक्यातील सुकटा शिवारात पवनचक्की माफियांनी माजी सरपंच बजरंग गोयकर यांच्यावर बेदम मारहाण केली. शेतकरी वर्ग आणि स्थानिक समाजात संताप व्यक्त होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भूम : भूम तालुक्यातील सुकटा शिवारात पवनचक्की कंपनीकडून अवैध (मुरुम ) उत्खनन चालू असताना माजी सरपंच बजरंग गोयेकर हे त्या ठिकाणी गेले असता त्यांना फोटो का काढले म्हणत पवनचक्की माफी यांनी सांभाळलेल्या गावगुंडांनी बेदम मारहाण केली आहे .त्यां च्यावर बार्शी येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत .

