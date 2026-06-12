मराठवाडा

Ganja Seized : धर्मापुरीत स्थानिक गुहे शाखेचा छापा, ९ लाख ७७ हजारचा गांजा जप्त

गांजा विक्रेत्याच्या घरावर स्थानिक गुन्हे विभागाने छापा मारून २० कि. ३४० ग्राम गांजा ज्याचे मूल्य ९ लाख ७७ हजार ३२० रु. किंमतीचा केला जप्त.
Ganja Seized

Ganja Seized

sakal

संजय रानभरे
Updated on

घाटनांदूर - धर्मापुरी (ता. परळी वै) येथे गांजा विक्रेत्याच्या घरावर स्थानिक गुन्हे विभागाने (ता. ११) गुरुवारी छापा मारून २० कि. ३४० ग्राम गांजा ज्याचे मूल्य ९ लाख ७७ हजार ३२० रु. किंमतीचा जप्त केला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
State Excise Department
raid