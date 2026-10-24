Beed Crime : बीडमध्ये पवनचक्की प्रकल्पाचे काम अडवून १० लाखांची खंडणी; ७ जणांविरुद्ध नेकनूर पोलिसांत गुन्हा दाखल

बीड - बीड तालुक्यातील बाळापूर शिवारात सुरू असलेल्या पवनचक्की प्रकल्पाचे काम जबरदस्तीने बंद पाडून कंपनीकडे १० लाखांची खंडणी मागितल्याची आणि कामगारांमध्ये दहशत निर्माण केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. याप्रकरणी नेकनूर पोलीस ठाण्यात सात जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..टोरंट सोलर पॉवर लिमिटेड कंपनीमार्फत बीड जिल्ह्यात पवनचक्की उभारणीसाठी बाळापूर येथील गट क्र. ३०९ मधील जमीन कायदेशीर भाडेपट्ट्याने घेण्यात आली आहे. महसुली दप्तरी कायदेशीर नोंद आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एनर्जी इन्फ्रा प्रा. लि. कंपनीच्या माध्यमातून विकास व उभारणीचे काम सुरू होते.यादरम्यान संशयित आरोपी महादेव बाजीराव जाधव, कृष्णा महादेव जाधव, गणेश महादेव जाधव, अविनाश परमेश्वर जाधव (सर्व रा. बाळापूर), सीमा विशाल अंधारे (रा.भांडगाव, ता. भूम), सोपान मोरे (रा.बीड) आणि आबा केंमदरे (रा.बाळापूर) यांनी संगनमत करून कंपनीच्या कामात अडथळा आणला..आरोपींनी कंपनीच्या जमिनीत अनाधिकृतपणे शेती करत असल्याचे भासवून व जुन्या कराराचा मुद्दा उपस्थित करून काम बंद पाडले. तसेच कंपनीचे काम चालू ठेवण्यासाठी १० लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली. काम सुरू ठेवल्यास जीवे मारण्याची धमकी देऊन क्रेन व इतर मशीन बंद पाडण्यात आल्या. या सततच्या त्रासामुळे आणि काम बंद राहिल्यामुळे कंपनीचे आतापर्यंत ८० ते ९० लाखांचे आर्थिक नुकसान झाले असून कर्मचारी व कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.