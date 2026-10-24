मराठवाडा

Beed Crime : बीडमध्ये पवनचक्की प्रकल्पाचे काम अडवून १० लाखांची खंडणी; ७ जणांविरुद्ध नेकनूर पोलिसांत गुन्हा दाखल

बीड तालुक्यात पवनचक्की प्रकल्पाचे काम जबरदस्तीने बंद पाडून कंपनीकडे १० लाखांची खंडणी मागितल्याची आणि कामगारांमध्ये दहशत निर्माण केल्याची खळबळजनक घटना घडली.
Crime

Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड - बीड तालुक्यातील बाळापूर शिवारात सुरू असलेल्या पवनचक्की प्रकल्पाचे काम जबरदस्तीने बंद पाडून कंपनीकडे १० लाखांची खंडणी मागितल्याची आणि कामगारांमध्ये दहशत निर्माण केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. याप्रकरणी नेकनूर पोलीस ठाण्यात सात जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

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