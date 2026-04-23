Government Job Scam: सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून ३९ लाखांची फसवणूक; सेवानिवृत्त उपप्राचार्यावर गुन्हा

परभणी : परभणीमध्ये सरकारी नोकरीच्या आमिषाने तरुणांची लाखोंची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. शहरातील रामकृष्णनगरमध्ये राहणाऱ्या एका सेवानिवृत्त उपप्राचार्यावर गुन्हा दाखल झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अप्पाराव नारायण डहाळे यांनी "मंत्रालयात शासकीय नोकरी लावून देतो" असे सांगत अनेक तरुणांना जाळ्यात ओढले. त्यासाठी त्यांनी तब्बल १५ लाख रुपयांची मागणी केली. गजानन नगर येथील २५ वर्षीय आकाश उत्तमराव घाळगीर हा या फसवणुकीचा बळी ठरला आहे. आकाश घाळगीर यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या ओळखीने २०२३ मध्ये डहाळे यांच्याशी संपर्क साधला. नोकरीच्या आशेने त्यांनी स्वतःची शेती विकून २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी १५ लाख रुपये डहाळे यांच्याकडे दिले. दोन महिन्यांत नोकरी लावतो असे आश्वासन देत डहाळे यांनी पैसे घेतले, मात्र त्यानंतर त्यांनी वेळकाढूपणा सुरू केला. धक्कादायक बाब म्हणजे, पोलिस तपासात डहाळे यांनी बनावट नियुक्ती पत्रे आणि प्रशिक्षण कागदपत्रे तयार करून दिल्याचे समोर आले आहे. यामुळे हा केवळ फसवणुकीचा नव्हे तर बनावट कागदपत्रांच्या गंभीर गुन्ह्याचाही प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन वर्षे उलटल्यानंतरही नोकरी मिळाली नाही आणि डहाळे टाळाटाळ करत असल्याचे लक्षात आल्यावर आकाश घाळगीर यांनी अखेर नानलपेठ पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. मंगळवारी (ता.२२) रात्री उशिरा याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुधाकर खजे करत असून, आणखी किती जणांची फसवणूक झाली आहे याचा तपास सुरू आहे. सरकारी नोकरीच्या आमिषाने सुरू असलेल्या अशा फसवणुकीच्या घटनांमुळे बेरोजगार तरुणांनी सावध राहण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे..आणखी तिघांची फसवणुकतक्रारीत आणखी तिघांची फसवणूक झाल्याचा उल्लेख असून, मुरलीधर वाघ, पवन सरगर आणि कैलास गडदे यांचा त्यात समावेश आहे. पवन सरगर व कैलास गडदे यांच्याकडून प्रत्येकी १२ लाख रुपये उकळल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रकरणाची व्याप्ती वाढत असून, डहाळे यांनी जिल्ह्यातील अनेक तरुणांना गंडा घातल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. फसवणुकीची एकूण रक्कम कोट्यवधींमध्ये गेल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे..बनावट नियुक्ती व प्रशिक्षण पत्र ही दिलेआप्पाराव डहाळे यांनी केवळ पैसे उकळले नाहीत, तर तरुणांना विश्वास बसावा म्हणून बनावट नियुक्ती व प्रशिक्षण पत्रेही दिल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. विशेषतः पवन सरगर व कैलास गडदे यांना भारतीय रेल्वेच्या सिकंदराबाद विभागाची बनावट नियुक्तीपत्रे देण्यात आली होती. ही कागदपत्रे पोलिसांनी जप्त केली आहेत..रामकृष्णनगर येथील रहिवासी अप्पाराव नारायण डहाळे हे शहरातील नामांकित महाविद्यालयाचे सेवानिवृत्त उपप्राचार्य असून, नोकरीत असतानाच आणि नंतरही त्यांनी अनेकांना सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून फसवले असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे ते महाविद्यालयात नियमित हजर राहत नव्हते आणि सेवानिवृत्तीची प्रक्रिया देखील पूर्ण केलेली नाही. यामुळे महाविद्यालयाने काही दिवसांपूर्वी त्यांच्याबाबत जाहीर प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे.