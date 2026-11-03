Farmer Fraud: शेतकरी, शासनाची फसवणूक; तीन सेतू केंद्र चालकांवर गुन्हा

सेलू, : सौर कृषिपंप योजनेसाठी अर्ज भरताना ऑनलाइन सुविधा केंद्र चालकाने खोटे, बनावट जात प्रमाणपत्र तयार करून प्रस्ताव दाखल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. तपासादरम्यान शासनाची व शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचे आढळल्याने तीन सुविधा केंद्र चालकांवर रविवारी (ता. एक) सेलू पोलिसांत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता नागनाथ गोविंदअप्पा शंकरवार यांनी यासंदर्भात आलेल्या तक्रारीवरून चौकशी करून पोलिसांत फिर्याद दिली होती. कृषी सौर पंप योजनेसाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावे लागतात. यासाठी जातीच्या प्रमाणपत्रासोबत इतर महत्वाची महसूली कागदपत्रे, प्रमाणपत्र ऑनलाइन स्कॅन करुन अर्जासोबत अपलोड केली जातात. सर्व तपासणी केल्यावर पात्र शेतकरी लाभर्थीला सौर पंप दिला जातो.सेलू उपविभागाअंतर्गत येणाऱ्या निवळी (बुद्रुक), बोरकिनी, आडगाव दराडे, कुपटा, कनेरवाडी, वालूर या गावातील लाभार्थी २४ शेतकऱ्यांनी विविध ऑनलाइन केंद्राकडून अर्ज सादर केले होते. या अर्जाची तपासणी केल्यावर ११ अर्ज रद्द करण्यात आले. सदर अर्जासोबत लाभार्थींनी दिलेले जात प्रमाणपत्र चुकीच्या असल्याचे निदर्शनास आले. ऑनलाइन सेतू सुविधा केंद्र चालकांनी शासन, शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. सदर प्रकरणात सेलू पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी तक्रार देण्यात आली. संबंधितांनी शेतकऱ्यांचा .विश्वासघात करून त्यांच्या नावे एससी, एसटी प्रवर्गाचे बनावट जातीचे प्रमाणपत्र तयार करत शेतकऱ्यांच्या नावाने ऑनलाइन पद्धतीने मागेल त्याला सौर पंप योजनेंतर्गत खोटी बनावट जात प्रमाणपत्र, संबंधित कागदपत्र सादर करुन शासनाची फसवणूक केली. याप्रकरणी तालुक्यातील ऑनलाइन सेतू सुविधा केंद्र चालक रवी डंबाळे (रा. कुंडी), करण बाबासाहेब शिंदे (रा. बोरगाव जहांगीर) व कृष्णा श्रीरंग हरकळ (रा. रेणाखळी, ता. पाथरी) यांच्यावर पोलिस निरीक्षक अरुण नागरे यांच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक शाकीर शेख हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.