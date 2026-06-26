Domegaon Grazing Land Dispute: डोमेगाव गायरान जमीन फेरफार वाद : ७० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या ३० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ

राजेंद्र व्यास,गंगापूर : गंगापूर तालुक्यातील डोमेगाव येथे गायरान जमिनीच्या संदर्भातील गंभीर प्रकरण समोर आले असून, तब्बल ७० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या सुमारे ३० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे..स्थानिकांच्या माहितीनुसार, गट क्रमांक ११७ मधील सुमारे २५ एकर गायरान जमिनीचा ७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी फेरफार करण्यात आला. या फेरफारानंतर सदर जमीन १० जणांच्या नावावर झाल्याची माहिती नागरिकांनी दिली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून त्या ठिकाणी राहणाऱ्या कुटुंबांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..गावकऱ्यांचा आरोप आहे की, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्याकडून घरे खाली करण्याबाबत दबाव टाकला जात असून, जागा रिकामी करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. त्यामुळे ७० वर्षांहून अधिक काळापासून या ठिकाणी वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे..गायरान जमिनीच्या फेरफाराची प्रक्रिया नेमकी कशी झाली, त्यामध्ये शासनाच्या नियमांचे पालन झाले का, तसेच स्थानिक रहिवाशांच्या हक्कांचा विचार करण्यात आला का, याबाबत चौकशीची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दरम्यान, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असून, प्रशासनाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे..स्थानिकांचा आरोप३० कुटुंबे ७० वर्षांपासून वास्तव्यास.गट नं. ११७ मधील २५ एकर गायरान जमिनीचा ७/१०/२०२२ रोजी फेरफार.जमीन १० जणांच्या नावावर झाल्याचा दावा.तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांकडून घरे खाली करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप.प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी..“डोमेगाव येथील गायरान जमिनीचा विषय अत्यंत गंभीर आहे. तब्बल ७० वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या ३० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ येत असेल, तर प्रशासनाने संवेदनशीलतेने या प्रकरणाकडे पाहणे गरजेचे आहे. गायरान जमिनीच्या फेरफाराची सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही कुटुंबावर घरे खाली करण्यासाठी दबाव टाकू नये. गरीब, शेतकरी व कष्टकरी कुटुंबांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत.”— वाल्मिक शिरसाठ, शेतकरी नेते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.