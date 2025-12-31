मराठवाडा

Pachod News : कुटुंब नियोजनातही पुरुषांची मक्तेदारी; जबाबदारी मात्र महिलांवरच!

Pachod Rural Hospital Data : ग्रामीण महाराष्ट्रात कुटुंब नियोजनाची जबाबदारी आजही महिलांवरच लादली जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. पाचोड ग्रामीण रुग्णालयातील आकडे पुरुषप्रधान मानसिकतेचे विदारक चित्र दाखवतात.
Family Planning Responsibility Still Falls on Women

हबीबखान पठाण
पाचोड : कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेची जबाबदारी स्रियांवर ढकलून पुरुष मोकळे झाले असले, तरी पतीला परमेश्वर मानणाऱ्या महिलांनी 'चुल अन् मुल' सोबतच लोकसंख्येचा भस्मासुर रोखण्यासाठी स्वतःहून आघाडी घेतल्याचे चित्र पाचोड (ता.पैठण) येथील ग्रामीण रूग्णालयाच्या कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया आकडयावरून पाहवयास मिळते.

