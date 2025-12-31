Pachod News : कुटुंब नियोजनातही पुरुषांची मक्तेदारी; जबाबदारी मात्र महिलांवरच!

पाचोड : कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रियेची जबाबदारी स्रियांवर ढकलून पुरुष मोकळे झाले असले, तरी पतीला परमेश्वर मानणाऱ्या महिलांनी 'चुल अन् मुल' सोबतच लोकसंख्येचा भस्मासुर रोखण्यासाठी स्वतःहून आघाडी घेतल्याचे चित्र पाचोड (ता.पैठण) येथील ग्रामीण रूग्णालयाच्या कुटूंब नियोजन शस्त्रक्रिया आकडयावरून पाहवयास मिळते..पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये महिलांनी प्रत्येक क्षेत्रात गरुडझेप घेतली असून आता 'चुल अन् मुल' च्या श्रृंखला तोडून पुरुषांच्या पुढे एक पाऊल टाकल्याचे पाहवयास मिळते . सरकारने लोकसंख्येवरील नियंत्रणासाठी विविध आरोग्य केंद्रे, ग्रामिण रुग्णालयात सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. यांत महीलांपाठोपाठ पुरुषांचा सहभाग वाढावा म्हणून विविध सोयी, सवलती, अनुदानाची व्यवस्था केली. परंतु पुरुषांनी 'चूल अन् मुलां'सह कुटुंब नियोजनाची जबाबदारीही महीलांवर ढकलून नामानिराळे राहण्यास पसंती दिली..Marathwada News : मुरंबी शेतात आग; सिंगल फेज डिपी स्पारकिंगमुळे ऊसासह सिंचन प्रणाली जळून खाक!.अलीकडील सन २०१५ ते डिसेंबर २०२५ अखेर (सन २०२० ते २०२३ हा कोरोनाचा काळ वगळता) सात वर्षात येथील ग्रामीण रुग्णालयात १०८३ महिलांनी कुटुंब शस्त्रक्रिया केल्या. मात्र यांत एकाही पुरुषाने सहभाग नोंदवला नाही. यांत पतीला परमेश्वर मानणाऱ्या पत्नीचाच दोष असल्याचे समोर आले. पतीने नसबंदी केल्यास भविष्यात त्यास त्रास होईल, त्याचे पौरुषत्व कमी होईल असा पुरुषांसह स्त्रियांत गैरसमज असल्याने स्वतः त्रास उपभोगण्याची त्यांची मानसिकता आहे. त्यामूळे पुरुषही स्त्रियांवर शस्त्रक्रियेची जबाबदारी ढकलून स्वत:ची सुटका करून घेताना दिसतो. .पुरुषांनी अशक्त होण्याची भिती पुढे करून शस्त्रक्रियेचे ओझे बायकांच्या खांद्यावर लादले.एवढेच नव्हे तर कुटुंब व बिनटाक्याची शस्त्रक्रिया, तांबी, गर्भ निरोधक गोळ्या आदी गर्भप्रतिबधक मार्ग स्त्रियांवर लादून पुरुषमंडळी मोकाटच असल्याचे कुटुंब शस्त्रक्रियेच्या आकडयाहून लक्षात येते. हे "स्त्रीमुक्ती"च्या गप्पा मारणाऱ्यांच्या डोळ्यांत एकाप्रकारे झणझणीत अंजनच आहे. अर्थातच महीला पुरुषवर्गास प्रत्येक क्षेत्रात मागे टाकत असल्याचे हे जिवंत उदाहरण आहे..येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्रत्येक महीन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या मंगळवारी कुटुंब शस्त्रक्रिया केल्या जातात. यावर्षी जानेवारी ते डिसेंबर अखेरपर्यंत केवळ १४ महिलांनी कुटुंब शस्त्रक्रिया करून घेतल्या. सन २०२० ते सन २०२३ दरम्यान कोरोनाकाळात शस्त्रक्रिया बंद राहून त्यानंतर शस्त्रक्रियेचा आकडा कमालीचा घटला आहे..यासंबंधी वैद्यकिय अधिक्षक डॉ. अनिल पवार म्हणाले, "शस्त्रक्रियेनंतर शरीरात सशक्तपणा राहत नाही, पौरुषत्व कमी होते असा पुरुषात गैरसमज आहे, त्यामूळे पुरुष स्वतः पाठ फिरवून महीला स्वतःहून पुढेे येवून शस्त्रक्रिया करून घेतात.महिला स्वतः शस्त्रक्रिया करून भविष्यात त्रास झाला तरी त्या आनंदाने सहन करून पतीला परमेश्वर मानतात. शस्त्रक्रियेसंबधीचे गैरसमज दूर करून स्वतः पुरुषांनी पुढे यावयास हवे, स्त्रियांवरील शस्त्रक्रियेपेक्षा पुरुष शस्त्रक्रिया खूप सोपी आहे, परंतू पुरुषांनी मानसिकता बदलावयास हवी.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.