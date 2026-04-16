Jalna Fire: जालना जिल्ह्यातील जवखेडा ठोंबरी येथील शेतात आग; गव्हाच्या गंजीसह ट्रक्टरचे टायर जळून मोठे नुकसान!

-अरूण ठोंबरेकेदारखेडा: भोकरदन तालुका येथील जवखेडा ठोंबरी परिसरात आग लागून शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झाल्याची घटना समोर आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, जवखेडा ठोंबरी येथील गट क्रमांक १६२ मध्ये शेतकरी प्रशांत बबर यांच्या शेतात ही आग लागली. शेतात ठेवलेल्या गव्हाच्या गंजीजवळ अचानक आग लागल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. काही वेळातच आगीने उग्र रूप धारण करत जवळ ठेवलेले टायर व इतर साहित्यही जळून खाक झाले..घटनेची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत पाण्याच्या साहाय्याने आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे २० ते २५ मिनिटांच्या प्रयत्नांनंतर आग नियंत्रणात आणण्यात यश आले. मात्र तोपर्यंत गव्हाची गंजी व ट्रक्टरचे टायर ,डिबक संच,पाईप पूर्णपणे जळून नुकसान झाले होते..या घटनेत अंदाजे दीड ते दोन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, शॉर्टसर्किट किंवा इतर कारणांचा अंदाज वर्तवला जात आहे..घटनेनंतर संबंधित शेतकऱ्याने प्रशासनाकडे मदतीची मागणी केली असून पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यास तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, उन्हाळ्याच्या दिवसांत अशा आगीच्या घटनांपासून सावध राहण्याचे आवाहन स्थानिक प्रशासनाने केले आहे.