Gangapur Crime : गंगापूरमध्ये शेतरस्त्याच्या जुन्या वादातून तुंबळ हाणामारी; एकाचा मृत्यू, ११ जखमी, तिघांना अटक

गंगापूर : गंगापूर तालुक्यातील शिल्लेगावजवळील मंजरपूर शिवारात शुक्रवारी (ता.२२) शेतरस्त्याच्या जुन्या वादातून दोन चुलत भावांच्या गटात तुंबळ हाणामारी झाली. या घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून ११ जण जखमी झाले आहेत. घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण आहे.पोलिसांनी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करून या प्रकरणी तिघांना अटक केली आहे..नेमकं काय घडलं?मंजरपूर शिवारातील गट क्रमांक १५ मधील वहिवाटीच्या रस्त्यावरून बोलडे कुटुंबात अनेक वर्षांपासून वाद सुरू होता. शुक्रवारी (ता. २२) सायंकाळी चारच्या सुमारास किसन भानुदास बोर्डे (५५) हे शेताजवळ कंपाऊंडसाठी पोल उभे करीत होते. त्यावेळी रघुनाथ बोर्डे व नातेवाईकांनी कामास विरोध केला. त्यातून वाद वाढला आणि दोन्ही गटांत हाणामारी झाली.या हाणामारीत धारदार शस्त्राने वार झाल्याने किसन बोर्डे गंभीर जखमी झाले. त्यांना १०२ रुग्णवाहिकेतून छत्रपती संभाजीनगरच्या घाटी रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले..११ जण जखमी, दोघांची प्रकृती गंभीरया घटनेत दोन्ही गटातील ११ जण जखमी झाले. रघुनाथ आण्णा बोर्डे (५३) व सागर रघुनाथ बोर्डे (२५) यांची प्रकृती गंभीर आहे. सर्व जखमींवर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.जखमींची नावे : शोभा बोर्डे, सेजल कामटे, आरती जाधव, रघुनाथ बोर्डे, सागर बोर्डे, कुंडलिक बोर्डे, विष्णु बोर्डे, सागर किसन बोर्डे, बाळू बोर्डे, जगन्नाथ बोर्डे, सतीश बोर्डे..पोलिस बंदोबस्त वाढवलाघटनेची माहिती मिळताच शिल्लेगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गावात बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.