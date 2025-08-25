Beed Crime: पैशांच्या वादातून भावंडांवर सहा जणांचा जीवघेणा हल्ला

बीड : पैशांच्या वादातून सहा अनोळखी व्यक्तींनी शेतकरी विलास ऊर्फ गब्बर भारत मस्के (वय ३०) व त्याची बहीण भाग्यश्री अशोक सोजे (वय ३३) यांच्यावर मध्यरात्री घरात घुसून लोखंडी हत्यारांनी जीवघेणा हल्ला केला. ही घटना पालवण शिवारातील जटाळ वस्ती येथे २२ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री सव्वाएकच्या सुमारास घडली..विलास हा आपल्या आई-वडिलांसोबत राहतो. वडील आजारी असल्याने बहीण काही दिवसांपासून त्याच्या घरी आली होती. विलास बेडरूममध्ये, तर बहीण हॉलमध्ये झोपली असताना अचानक दार वाजल्याने बहिणीने विलासला उठवले..दार उघडल्यावर मास्क घातलेल्या तरुणाने पेट्रोल संपल्याचे सांगत मदत मागितली. बाहेर पडताच घराजवळ पाच जण कत्ती व रॉडसह दबा धरून बसलेले दिसले. क्षणात हल्लेखोरांनी विलासवर झडप घालत डोक्यावर व हातावर कत्तीचे वार करत रॉडनेही मारहाण केली. बहिणीने सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता तिच्याही पायावर कत्तीने वार करून जखमी केले..आरडाओरड केली असता हल्लेखोर दोन दुचाकींवरून पसार झाले. गंभीर जखमी झालेल्या भावंडांना मावसकाका विवेकानंद मोटे यांनी बीड जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारानंतर दोघांना खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले..Maharashtra Contractors Protest: हजारो कोटींची देयके प्रलंबित; राज्यातील कंत्राटदारांचे १९ ऑगस्ट रोजी धरणे आंदोलन.जखमी विलासने दिलेल्या जबाबात, या हल्ल्यामागे भावकीतील निखील ज्ञानेश्वर मस्के याचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. तुळजाई हॉटेलमधील पैशांच्या वादातून धमक्या मिळत असल्याचेही त्याने सांगितले. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण असून, पुढील तपास पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.