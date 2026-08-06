मराठवाडा

Maharashtra Farmer: कर्जवसुलीनंतर शेतकऱ्याचा मृत्यू; फायनान्स संस्थेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Farmer Death Sparks Action Demand Against Finance Officials: कर्जवसुलीतील धमक्या, जप्तीची कारवाई आणि मानसिक छळामुळे वृद्ध शेतकऱ्याने घेतले विषप्राशन; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्मॉल फायनान्स संस्थेवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
Farmer Death Case Loan Recovery Action Under Scrutiny Demand for FIR Against Small Finance Company Officials

Farmer Death Case Loan Recovery Action Under Scrutiny Demand for FIR Against Small Finance Company Officials

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-राहुल अलकाबाई गजानन पारवे

पालोद : सिल्लोड तालुक्यातील सारोळा येथील ८४ वर्षीय शेतकरी बाबूराव खुशालराव वराडे यांच्या विषप्राशनानंतर झालेल्या मृत्यूप्रकरणी संबंधित स्मॉल फायनान्स संस्थेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. याबाबत जिल्हा ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

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