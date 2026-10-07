Sukhapuri News : मासे काढण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्याचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू

- अशोक चांगलेसुखापुरी - अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील दहिगाव खुर्द येथे मच्छीपालनासाठी तयार करण्यात आलेल्या शेततळ्यात मेलेले मासे काढण्यासाठी उतरलेल्या ३२ वर्षीय शेतकऱ्याचा पाण्यात तोल जाऊन बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. गणेश अंशीराम लहामघे असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. ७) सायंकाळी घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेश लहामघे हे शेततळ्यातील मेलेले मासे काढण्यासाठी पाण्यात उतरले होते. यावेळी पाण्यात त्यांचा अचानक तोल गेल्याने ते पाण्यात बुडाले. ही बाब लक्षात येताच परिसरातील नागरिकांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली. मात्र, या घटनेत गणेश लहामघे यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..गणेश लहामघे यांच्या आकस्मिक निधनाची बातमी समजताच दहिगाव खुर्द तसेच सुखापुरी परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात आली. कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या अचानक जाण्याने लहामघे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..त्यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी, दोन भाऊ, भावजयी, एक मुलगा व एक मुलगी असा मोठा परिवार आहे. त्यांच्या निधनाने नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि ग्रामस्थांकडून शोक व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.