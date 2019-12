शेतकऱ्याने ‘का’ संपविली जीवनयात्रा

नांदेड : सततची नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून एका शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना माळझरा (ता. हदगाव) शिवारात शनिवारी (ता. २८) घडली. माळझरा (ता. हदगाव) येथील शेतकरी सूर्यभान सखाराम खोकले (वय ३५) यांच्या शेतात मागील काही वर्षापासून सतत नापिकी होत होती. कर्ज काढून ते दरवर्षी आपल्या शेतात पेरणी करीत होते. परंतु लहरी निसर्गाच्या सपाट्यात शेतकरी होरपळत आहे. त्याचा फटका सूर्यभान खोकले यांनाही बसला. त्यांच्याही शेतात नापिकी होत होती. त्यामुळे ते कर्जबाजारी झाले. घरगाडा व कर्जाची परतफड कशी करायची या विवंचनेत असलेल्या सखाराम खोकले यांनी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. हेही वाचा---ग्रामीण-आदिवासी कलेची युवकांमध्ये ‘अशी’ही क्रेझ सागाच्या झाडाला गळफास शेवटी शनिवारी (ता. २९) सकाळी ११ ते १२ च्या सुमारास माळझरा शिवारातील एका सागाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना त्यांच्या घरच्याना समजताच त्यांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. मनाठा पोलिसांना घटनेची महिती मिळताच त्यांनीही घटनास्थळ गाठून मृतदेहाचा पंचनामा करून उत्तरीय तपासणीसाठी हदगावच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. उत्तरीय तपासणीनंतर त्याचा मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन केला. या प्रकरणी लक्ष्मण राजाराम खोकले यांच्या माहितीवरून मनाठा पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मुंडे यांच्या मार्दगर्शनाखाली पोलिस नाईक श्री. तिडके करीत आहेत. येथे क्लीक करा-- चहाच्या युगात ‘कपाला’ अच्छे दिन... अतिवृष्टीनंतर घटनेत वाढ जिल्ह्यात २०१९ मध्ये आजपर्यंत १२२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जानेवारी - सात, फेब्रुवारी दहा, मार्च दहा, एप्रील तीन, मे १२, जून ११, जुलै ११, ऑगष्ट १३, सप्टेंबर नऊ, ऑक्टोबर सात व नोव्हेंबर १८ तर डिसेंबरमध्ये आठ घटना घडल्या आहेत. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीनंतर शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. याच काळात नोव्हेंबरमध्ये आठरा शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. सहा वर्षात ८६१ आत्महत्या सहा वर्षांत ८६१ शेतकऱ्यांनी मृत्युला कवटाळले आहे. यात २०१४ मध्ये ११८, २०१५ मध्ये १९०, २०१६ मध्ये १८०, २०१७ मध्ये १५३, २०१८ मध्ये ९८, २०१९ मध्ये १२२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. चालू वर्षातील १२२ घटना घडल्या. यातील ९९ शेतकरी कुंटूब मदतीसाठी पात्र ठरले आहेत. १२ शेतकरी आत्महत्या अपात्र ठरले आहेत. तसेच ११ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून मिळाली.

