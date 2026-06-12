मराठवाडा

Wall Collapse : निसर्गाच्या तडाख्यात शेतकरी कुटुंब उध्वस्त..! आडगाव खुर्द येथे बाप-लेकाचा भिंतीखाली दबून दुर्दैवी अंत

शेती आणि पशुपालनातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या एका शेतकरी कुटुंबावर काळाने घाला घातला.
Aniket Jonwal and Tarachand Jonwal

Aniket Jonwal and Tarachand Jonwal

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नवनाथ इधाटे
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फुलंब्री - शेती आणि पशुपालनातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या एका शेतकरी कुटुंबावर शुक्रवारी (ता.१२) रात्री आठ वाजेच्या दरम्यान काळाने घाला घातला. फुलंब्री तालुक्यातील आडगाव खुर्द येथे शेतातील शेडमध्ये बकऱ्या बांधत असताना अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे शेडची भिंत कोसळून शेतकरी बाप-लेकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुर्घटनेत पुतण्या गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मृतांमध्ये ताराचंद हिरालाल जोनवाल (वय-५०) व त्यांचा मुलगा अनिकेत ताराचंद जोनवाल (वय-१३) यांचा समावेश आहे. तर आरुष शिवलाल जोनवाल हा पुतण्या गंभीर जखमी झाला आहे.

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