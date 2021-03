बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकरी जखमी : जिंतूर तालुक्यातील खरदडी येथील घटना

जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : तालुक्यातील खरदडी येथे रविवारी (ता. २८) दुपारी तीनच्या सुमारास गावशिवारातील शेतात बिबट्याने शेतकऱ्यावर अचानक हल्ला केल्याने शेतकरी गंभीर जखमी झाला. नातेवाइकांनी जखमी शेतकऱ्यास जिंतूर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले आहे. जिंतूर तालुक्यातील डोंगर भागात खरदडी गाव असून या भागात वन्य पशूंचा वावर असतो. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने दुपारच्या सुमारास पाण्याच्या शोधात वन्य प्राणी भटकंती करत असतात. तर रविवारी नेमके याचवेळी शेतकरी भगवान मंच्छी राठोड (वय ३२ ) हे शेतात काम करत असताना भटकंती करणाऱ्या बिबट्याने अचानक त्यांच्यावर हल्ला केला. त्यामुळे घबरलेल्या राठोड यांनी जीवाच्या आकांताने आरडाओरडा केला असता आजूबाजूच्या शेतातील शेतकरी धावत आले. त्यावेळी बिबट्याने त्या ठिकाणाहून पळ काढला. मात्र शेतकरी भगवान राठोड यांच्या पोटावर, पाठीवर व छातीवर बिबट्याने ते जखमी केले. त्यांना नातेवाइकांनी शहरातील शासकीय रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले आहे. यापुर्वी तालुक्यातील वाघी परिसरातील वडी येथे बिबट्याचे पिल्लू विहिरीत पडल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर काही दिवसात खरदडी येथे बिबट्याने शेतकऱ्यावर हल्ला केल्याची दुसरी घटना घडली. परिसरातील ग्रामस्थ व शेतकऱ्याच्या मनात दहशत निर्माण झाल्याने बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी जोर धरत आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

