Kannad News : पाण्याअभावी दोन एकर केळीची बाग जेसीबीने काढली; मनरेगातून केली होती लागवड, अनुदानही अद्याप मिळाले नसल्याची शेतकऱ्याची व्यथा

कन्नड - तालुक्यातील चिकलठाण येथील शेतकरी शेकनाथ रामराव चव्हाण यांनी पाण्याअभावी चिकलठाण शिवारातील गट क्रमांक ३९५ मधील दोन एकर क्षेत्रावरील केळीची बाग जेसीबीच्या साहाय्याने काढून टाकली. मनरेगा योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षी त्यांनी या फळबागेची लागवड केली होती. यंदा बागेत खोडवा ठेवला होता. केळीची वाढही चांगली झाली होती. मात्र, पाण्याची उपलब्धता नसल्याने भविष्यात बाग जगवणे शक्य होणार नसल्याने त्यांनी बाग काढण्याचा निर्णय घेतला..या फळबागेचे अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याची माहितीही शेतकरी चव्हाण यांनी दिली. पाण्याअभावी डोळ्यांदेखत चांगली वाढलेली केळीची बाग काढण्याची वेळ आल्याने त्यांनी हळहळ व्यक्त केली..प्रतिक्रिया -'यंदा केळीच्या बागेत खोडवा ठेवला होता. केळीची वाढही अतिशय चांगली झाली होती. मात्र, पुढे पाणी टिकणार नाही. त्यामुळे ही बाग जेसीबीच्या साहाय्याने काढताना खूप वेदना होत आहेत. हातातोंडाशी आलेले पीक डोळ्यांदेखत वाळून जाण्यापेक्षा आताच बाग काढून टाकणे योग्य वाटले. विशेष म्हणजे, मनरेगा योजनेतून लागवड केलेल्या या फळबागेचे अनुदानही अद्याप मिळालेले नाही.'- शेकनाथ चव्हाण (शेतकरी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.