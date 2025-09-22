मराठवाडा

Georai News : असाच पाऊस राहीला तर कृषी मंत्री साहेब जीवन संपविल्याशिवाय पर्याय नाही; गेवराईच्या शेतक-याने मांडली व्यथा

भास्कर सोळंके
गेवराई - बीड जिल्ह्यात मागील काही दिवसापासून पाऊस कोसळत आहे. या पावसाचा सर्वाधिक फटका गेवराईला बसला असून, हातातोंडाशी कापणीला आलेले सोयाबीन आणि कपाशीचे मुख्य पिक धोक्यात सापडले आहेत.

