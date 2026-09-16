Farmer Rasta Roko : विविध मागण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रोखला महामार्ग; वाहतूक विस्कळीत

बर्दापूर - कोरडा दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ६०,०००- रु. अनुदान तात्काळ देण्यात यावे. चालू खरीप हंगाम २०२६ चा पीक विमा अग्रीम हप्ता तात्काळ देण्यात यावा. जनावरांसाठी चारा छावण्या तात्काळ सुरु करण्यात याव्यात. शेत मजुरांना तात्काळ रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा..तसेच खरीप हंगाम २०२५ -२६ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मुख्यमंत्री साहेबांनी जाहीर केलेले १७,५०० रु. प्रति हेक्टरी विमा वाटप करण्यात यावा या प्रमुख मागण्यांसाठी (ता. १६) रोजी सकाळी अंबाजोगाई ते -लातूर जाणाऱ्या महामार्गावर बर्दापूर फाट्यावर शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलना दरम्यान काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली..बीड जिल्हायात गत वर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले होते. नुकसानप्रस्त शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यानी जाहीर केल्याप्रमाणे प्रतिहेक्टर १७,५०० रुपयांची विमा भरपाई द्यावी, तसेच या वर्षी कोरडा दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ६०,०००/ रु. अनुदान तात्काळ देण्यात यावे..खरीप हंगाम २०२६ चा पीक विमा अग्रीम हप्ता तात्काळ देण्यात यावा, जनावरांसाठी चारा छावण्या तात्काळ सुरु करण्यात याव्यात, शेत मजुरांना तात्काळ रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा या प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी नेते अविनाश अशोकराव मोरे, ऍडव्होकेट अजय बुरांडे आदीच्या नेतृत्वाखाली (ता. १६) रोजी सकाळी अंबाजोगाई ते लातूर जाणाऱ्या महार्गावरील बर्दापूर फाटा येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले असून, शेकडो शेतकरी बैलगाडी, नांगरासह भर उन्हात रस्त्यावर ठाण मांडून निषेध व्यक्त केला..या आंदोलना दरम्यान परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. बर्दापूर पोलीस स्टेशनच्या वतीने मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता आंदोलन शांततेत पार पडले असून प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.