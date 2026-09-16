मराठवाडा

Farmer Rasta Roko : विविध मागण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रोखला महामार्ग; वाहतूक विस्कळीत

कोरडा दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ६०,००० रु. अनुदान तात्काळ देण्यात यावे या प्रमुख मागण्यासाठी शेकडो शेतकरी आक्रमक.
badrapur Farmer Rasta Roko

badrapur Farmer Rasta Roko

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बर्दापूर - कोरडा दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ६०,०००- रु. अनुदान तात्काळ देण्यात यावे. चालू खरीप हंगाम २०२६ चा पीक विमा अग्रीम हप्ता तात्काळ देण्यात यावा. जनावरांसाठी चारा छावण्या तात्काळ सुरु करण्यात याव्यात. शेत मजुरांना तात्काळ रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा.

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