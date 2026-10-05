Nilanga News : मदतीसाठी कागदपत्रांचा ससेमिरा! गावाचा एकच पंचनामा करून सरसकट मदत द्या; नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी

निलंगा - पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आता नुकसानभरपाईच्या पंचनाम्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करताना त्यांची दमछाक होत आहे. ई-पीक पाहणी, जिओ टॅगिंग, ७/१२, ८-अ, आधारकार्ड, फार्मर आयडी, बँक पासबुक, मोबाईल क्रमांक तसेच सामायिक क्षेत्र असल्यास संहमतीपत्र अशा कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे एका गावचा एकच पंचनामा करून सरकारने सरसकट मदत द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्याकडून केली जात आहे..निलंगा तालुक्यात यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने सोयाबीन, तूर, उडीद यासह विविध खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी पिके शेतातच वाळून गेली असून उत्पादन खर्चही निघण्याची शक्यता मावळली आहे. खराब झालेले सोयाबीन शेताच्या बाहेर काढणे शेतकऱ्यांना मुश्किल झाले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने दुष्काळ जाहीर करून मदत देण्यासाठी पंचनाम्याची प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी पंचनाम्यासाठीच्या कागदपत्रांमुळे प्रत्यक्ष मदत मिळण्यास विलंब होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे..ई-पीक पाहणी झालेली असली तरी त्याची नोंद, जिओ टॅगिंग व अन्य कागदपत्रांची पूर्तता याबाबत अनेक शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती नाही. सामायिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना संमतीपत्राची अतिरिक्त अडचण येत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत पातळीवर आवश्यक कागदपत्रांची स्पष्ट माहिती द्यावी, गावात दवंडी देऊन शेतकऱ्यांना पंचनामाची सुलभ प्रक्रिया अवगत करावी व प्रत्यक्ष शेतातील नुकसानीच्या आधारे पंचनामे करण्यापेक्षा एका गावचा एकच पंचनामा करून तो अधिकृत करावा अशी मागणी होत आहे..पंचनाम्यासाठी कागदपत्रांचा गुंतानुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचनाम्यासाठी ई-पीक पाहणी, जिओ टॅगिंग, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, आधारकार्ड, फार्मर आयडी, बँक पासबुक, मोबाईल क्रमांक आदी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत आहे. सामायिक क्षेत्र असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांचे संमतीपत्रही आवश्यक आहे. कागदपत्रांबाबत स्पष्ट माहिती नसल्याने अनेक शेतकरी संभ्रमात आहेत..'गावाचा पंचनामा ग्राह्य धरापावसाअभावी पिके पूर्णपणे करपली असून अनेक ठिकाणी शेतात उभे पीकही शिल्लक राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत. महसूल व कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी करत आहेत. पंचनाम्याची प्रक्रिया सुलभ करावी आणि पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळेल, यासाठी गावाचा एकच पंचनामा गृहीत धरून मदतीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.