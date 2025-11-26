मराठवाडा

Kannad News : मकाचे दर पडल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव पाडला बंद; पोलिसांच्या मध्यस्थीने लिलाव पुन्हा सुरु

कन्नड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या काही दिवसांपासून अगदी बोटावर मोजण्याइतके व्यापारीच मकाच्या लिलावात सहभागी होत असल्याने मकाचे दर कमालीचे घसरले आहेत.
कन्नड - कन्नड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या काही दिवसांपासून अगदी बोटावर मोजण्याइतके व्यापारीच मकाच्या लिलावात सहभागी होत असल्याने मकाचे दर कमालीचे घसरले आहेत. फक्त १,००० ते १,३०० रुपये दरम्यानच दर मिळत असल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. २६) दुपारच्या सत्रातील मकाचा लिलाव अचानक बंद पाडला.

