Kannad News : मकाचे दर पडल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव पाडला बंद; पोलिसांच्या मध्यस्थीने लिलाव पुन्हा सुरु

कन्नड - कन्नड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गेल्या काही दिवसांपासून अगदी बोटावर मोजण्याइतके व्यापारीच मकाच्या लिलावात सहभागी होत असल्याने मकाचे दर कमालीचे घसरले आहेत. फक्त १,००० ते १,३०० रुपये दरम्यानच दर मिळत असल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. २६) दुपारच्या सत्रातील मकाचा लिलाव अचानक बंद पाडला..तसेच, मकाने भरलेली काही ट्रॅक्टर बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोरील कन्नड–चाळीसगाव रोडवर आडवी उभी करून शेतकऱ्यांनी रस्ता रोको करत जोरदार निदर्शने केली.यावर्षी तालुक्यात पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात मकाची लागवड झाल्याने कन्नड बाजार समितीत दररोज मोठ्या प्रमाणात आवक होत आहे. सोमवार वगळता दोन सत्रांत लिलाव होतो. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून केवळ पाच–सहा व्यापाऱ्यांचाच सहभाग असल्याने मकाला योग्य दर मिळत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आणि त्यामुळे लिलाव बंद पाडण्यात आला..संतप्त शेतकऱ्यांचा रस्ता रोको - पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केलीसंतप्त शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद करून मकाने भरलेली ट्रॅक्टर कन्नड–चाळीसगाव रस्त्यावर उभी केल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली. माहिती मिळताच पोलीस उपनिरीक्षक टी. पी. पवार, सहाय्यक फौजदार नासेर पठाण घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून ट्रॅक्टर पुन्हा लिलावात आणली आणि वाहतूक सुरळीत केली.पोलीस बंदोबस्तात लिलाव -शेतकऱ्यांनी ‘पोलीसांना बोलवा’ असा पवित्रा घेतल्यानंतर पोलीस निरीक्षक रंगराव सानप लिलावस्थळी हजर झाले. त्यांच्या उपस्थितीत दुपारचे सत्र सुरू झाले. २१ ‘मावचर’ असलेल्या मकाला १३ रुपयांपर्यंत दर मिळाला..प्रतिक्रिया'केंद्र सरकारने मक्यासाठी २४०० रुपये प्रति क्विंटल शासकीय दर जाहीर केलेला असतानाही कन्नड बाजार समितीत फक्त १,००० ते १,३०० रुपयेच दर मिळत आहेत. म्हणूनच आम्ही लिलाव बंद पाडला.'- नितीन बारगळ (शेतकरी)'मकाचे दर हे मावचर, डागी, बिनडागी यावर अवलंबून ठरतात. ज्या शेतकऱ्यांच्या मकाचे मावचर १३ ते १४ असेल, त्यांना निश्चितच दोन हजार व ऐकवींशे रुपये दर मिळतो आहे.'- मनोज राठोड (सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कन्नड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.