Paithan Revenue Offices: आडूळ महसूल मंडळाला हक्काचे घर मिळूनही कार्यालये भाड्याच्या खोलीतच; सहापैकी फक्त दोन इमारतींचे काम अंतिम टप्प्यात

आडूळ : पैठण तालुक्यातील आडूळ महसूल मंडळाला स्वतःच्या मालकीच्या इमारती मंजूर होऊनही आजतागायत बहुतांश कार्यालये भाड्याच्या खोलीतच सुरू असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मंडळातील सहा सजा कार्यालयांसाठी शासनाने मंजुरी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात फक्त दोनच इमारतींचे काम अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित चार ठिकाणी काम रखडल्याने शेतकरी व नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे..आडूळ बु., आडूळ खुर्द, पारुंडी, गेवराई बु., रजापूर व एकतुनी या सहा सजांसाठी तलाठी कार्यालये मंजूर करण्यात आली होती. यापैकी आडूळ बु. व आडूळ खुर्द येथील इमारतींचे बांधकाम पूर्णत्वाच्या मार्गावर असले, तरी आतील काम अपूर्ण असल्याने त्या अद्याप वापरात आलेल्या नाहीत. गेवराई बु. व एकतुनी येथे बांधकाम अपूर्ण अवस्थेत असून रजापूर येथे जागेअभावी काम सुरू झालेले नाही. दरम्यान, कडेठाण गावाच्या ऐवजी पारुंडीचा समावेश झाल्याने तेथील कामही रखडले आहे..विशेष म्हणजे, गेल्या पन्नास वर्षांपासून महसूल विभागाकडे स्वतःच्या जागा उपलब्ध असतानाही सर्व तलाठी कार्यालये भाड्याच्या खोलीत चालवली जात आहेत. आडूळ बु. येथे मंडळ अधिकारी कार्यालय असून, त्याच ठिकाणावरून आडूळ खुर्द, पारुंडी, गेवराई बु., रजापूर व एकतुनी या सजांतील तब्बल १९ गावांचा कारभार चालवला जात आहे..दरम्यान, महसूल विभागातील बहुतांश कामे संगणकीकृत व ऑनलाइन झाल्याने कार्यालयात इंटरनेट, वीज व इतर मूलभूत सुविधा आवश्यक आहेत. मात्र भाड्याच्या ठिकाणी या सुविधा अपुऱ्या असल्याने शेतकऱ्यांची कामे रखडत असून तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.शेतकरी आणि शासन यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या महसूल विभागाने स्वतःच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये कामकाज सुरू करावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. 'दैनिक सकाळ'नेही याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर काही ठिकाणी कामे सुरू झाली असली, तरी ती पूर्णत्वास नेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.."सहा पैकी आडूळ खुर्द व आडूळ बुद्रुक येथील कार्यालयांचे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच कामकाज सुरू होईल. उर्वरित ठिकाणी तांत्रिक अडचणी दूर होताच काम सुरू करण्यात येईल."वैशाली बेनवाड, मंडळ अधिकारी, आडूळ."इमारतीचे काम पूर्ण झाल्याने महसूल विभागाने तात्काळ कार्यालय सुरू करावे."भाऊसाहेब पिवळ, उपसरपंच, आडूळ."संबंधित ठेकेदाराकडून उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करून कार्यालय सुरू करावे."बबन भावले.