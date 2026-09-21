Farmer Agitation : शेतकरी संकटात, सरकार कुठंय? लोहाऱ्यात हजारो शेतकऱ्यांचा आक्रोश; आमदारांना बोलण्यास मनाई करत शेतकऱ्यांनी सोयाबीन उधळले

लोहारा (जि. धाराशिव) - हातात करपलेले सोयाबीनचे पीक... डोळ्यांत पावसाची आस आणि सरकारकडून मदतीची अपेक्षा घेऊन लोहारा तालुक्यातील हजारो शेतकरी सोमवारी (ता. २१) रस्त्यावर उतरले. लोहारा तालुका तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी, यासह विविध मागण्यांसाठी तहसील कार्यालयावर भव्य बैलगाडी व ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला..शहरातील रस्ते शेतकऱ्यांनी आणलेल्या ट्रॅक्टर व बैलगाड्यांनी व्यापून गेले होते. तब्बल साडेतीनशेपेक्षा अधिक ट्रॅक्टर आणि दीडशेच्या जवळपास बैलगाड्या मोर्चात सहभागी झाल्याने आंदोलनाला मोठे स्वरूप प्राप्त झाले.पावसाने दिलेल्या दग्याचा सर्वाधिक फटका खरीप हंगामाला बसला आहे. पेरणीपासून पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी अखेर करपलेली पिके आली. पीक वाचविण्यासाठी केलेला खर्च, बियाणे, खते, औषधे आणि मशागतीचा पैसा वाया गेल्याने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने या मोर्चाचे आयोजन केले होते. सोमवारी सकाळी अकराच्या सुमारास शहरातील बसस्थानकापासून मोर्चास सुरुवात झाली..छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, महात्मा फुले चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, आझाद चौक, जगदंबा मंदिर मार्गे ट्रॅक्टर व बैलगाडी मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकला. मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले. करपलेले सोयाबीन हातात घेऊन शेतकऱ्यांनी शासनाचे लक्ष वेधत तालुक्यातील भीषण पीक परिस्थितीचा जणू पंचनामा प्रशासनासमोरच मांडला.शेतकऱ्याने संकटातही शेती सोडली नाही; आता सरकारने शेतकऱ्याला संकटात सोडू नये, असा संताप मोर्चातील मनोगतांतून व्यक्त झाला. पिकांचे नुकसान डोळ्यांसमोर दिसत असताना पंचनामे, अहवाल आणि निर्णयांच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांना ठेवण्याऐवजी शासनाने प्रत्यक्ष मदतीची घोषणा करावी, अशी मागणी करण्यात आली. दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असतानाही सत्ताधाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची टीकाही अनेक वक्त्यांनी केली..त्यानंतर मोर्चातील शेतकऱ्यांनी तहसीलदार रणजितसिंह कोळेकर यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यात लोहारा तालुका तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी, प्रत्येक जनावरामागे दरमहा दहा हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, तसेच पात्र शेतकऱ्यांची सर्वसमावेशक कर्जमाफी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही फळबागांच्या धर्तीवर दुष्काळी अनुदान द्यावे, माकणी येथील निम्न तेरणा प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्यात लोहारा तालुक्याला प्रथम प्राधान्य देऊन आवश्यक पाणी आरक्षित करावे, सिंचनासह पिण्याच्या पाण्यासाठी तालुक्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून आवश्यक पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली..तसेच दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, जनावरांसाठी चारा व पाण्याची तातडीने व्यवस्था आणि तालुक्यातील पीक परिस्थितीची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. मोर्चासाठी अमोल बिराजदार, अयनोद्दीन सवार, शिवाजीअप्पा कदम, बाबासाहेब जाधव, परवेज तांबोळी, इंद्रजित लोमटे, योगेश देवकर, बालाजी बाबळे, महेबूब गवंडी, पंडित ढोणे यांनी पुढाकार घेतला..आमदारांना बोलण्यास मनाई; सोयाबीन उधळून संतापस्वयंस्फूर्तीने शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर-बैलगाडी मोर्चास आमदार प्रवीण स्वामी यांच्यासह काही राजकीय पुढाऱ्यांनी उपस्थिती लावली. मात्र, जाहीर सभेत आमदार स्वामी यांना बोलण्यास शेतकऱ्यांनी मनाई केली. तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना तुम्ही काय केले?असा सवाल उपस्थित करत शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. यावेळी करपलेले सोयाबीन सभास्थळी उधळून शासन व लोकप्रतिनिधींबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.