मराठवाडा

Farmer Agitation : शेतकरी संकटात, सरकार कुठंय? लोहाऱ्यात हजारो शेतकऱ्यांचा आक्रोश; आमदारांना बोलण्यास मनाई करत शेतकऱ्यांनी सोयाबीन उधळले

हातात करपलेले सोयाबीनचे पीक... डोळ्यांत पावसाची आस आणि सरकारकडून मदतीची अपेक्षा घेऊन लोहारा तालुक्यातील हजारो शेतकरी सोमवारी (ता. २१) रस्त्यावर उतरले.
Farmer Agitation in Lohara

Farmer Agitation in Lohara

sakal

नीलकंठ कांबळे
Updated on

लोहारा (जि. धाराशिव) - हातात करपलेले सोयाबीनचे पीक... डोळ्यांत पावसाची आस आणि सरकारकडून मदतीची अपेक्षा घेऊन लोहारा तालुक्यातील हजारो शेतकरी सोमवारी (ता. २१) रस्त्यावर उतरले. लोहारा तालुका तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी, यासह विविध मागण्यांसाठी तहसील कार्यालयावर भव्य बैलगाडी व ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला.

Loading content, please wait...
rain
Farmer
MLA
Drought
Lohara
Agriculture Loss
agitation news
Government
soybean agriculture
Marathi News Esakal
www.esakal.com