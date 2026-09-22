Kannad News : ताई, मदत मिळवून द्या; नाहीतर आमची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील! शेतकऱ्यांची आमदार संजना जाधव यांच्याकडे काकुळतीची विनवणी

कन्नड - 'आमचे हे संपूर्ण क्षेत्र कोरडवाहू आहे ताई. खरीप पिकांची अशी अवस्था झाली आहे, तर रब्बीची तर आशाच उरलेली नाही. शासनाकडून लवकरात लवकर काहीतरी मदत मिळवून द्या, नाहीतर आमची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील,' अशी काकुळतीची विनवणी हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांनी आमदार संजना जाधव यांच्याकडे केली..आमदार संजना जाधव यांनी मंगळवारी महसूल, कृषी आणि पंचायत समिती विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन तालुक्यातील देवगाव रंगारी, तांडपिंपळगाव, हतनूर, चापानेर, औराळा, जेहूर व वडनेर या भागातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी मका, कापूस, सोयाबीन आणि तूर ही सर्व पिके शेतकऱ्यांच्या हातातून पार निघून गेली असल्याचे चित्र पाहणीदरम्यान दिसून आले..परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना आमदार जाधव म्हणाल्या, 'दोन दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर दुष्काळासंदर्भातील एक चुकीची यादी व्हायरल झाली होती. महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण मराठवाड्यासह आपल्या कन्नड तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर होईल, याबाबत शेतकऱ्यांनी निर्धास्त राहावे.'.दुष्काळावर राजकारण करू नका'जे पुढारी दुष्काळाबाबत अफवा पसरवत आहेत, त्यांना मला सांगायचे आहे की, दुष्काळ हा राजकारण करण्याचा विषय नाही. राजकारणासाठी इतर अनेक विषय आहेत, त्यावर त्यांनी जरूर राजकारण करावे,' असा टोलाही आमदार जाधव यांनी विरोधकांना लगावला..या पाहणी दौऱ्यात तहसीलदार सारिका भगत, गटविकास अधिकारी डॉ. ओमप्रसाद रामावत, तालुका कृषी अधिकारी संदीप शिरसाठ, बाजार समितीचे सभापती डॉ. मनोज राठोड, उपसभापती जयेश बोरसे, खरेदी-विक्री संघाचे सभापती ज्ञानेश्वर निकम, पंचायत समिती उपसभापती ललित सुरासे, पंचायत समिती सदस्य शरद जाधव, वाल्मीक खैरनार, संतोष मलदुडे, पंढरीनाथ निकम, कृष्णा बोरसे, प्रकाश निकम, ग्राम महसूल अधिकारी निलेश राठोड, कृषी मंडळ अधिकारी दीनानाथ पाटील, कृषी सहायक दरबारसिंग गिरासे, औराळाचे सरपंच शिवाजी निकम, गोरख आहेर, धोंडीराम निकम, कैलास व्होलप, सुधाकर निकम, सचिन व्होलप, अनिल निकम, बापू गायकवाड, अनिकेत व्होलप यांच्यासह परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.