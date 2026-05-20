Jal Samadhi Protest: जायकवाडी फुगवट्यामुळे २० वर्षांचे शेती नुकसान; लेखी आश्वासनानंतर शेतकऱ्यांचे जलसमाधी व उपोषण मागे

कायगाव : जायकवाडी धरणाच्या फुगवट्यामुळे गंगापूर तालुक्यातील अंमळनेर व लखमापूर परिसरातील शेतजमिनीचे गेल्या वीस वर्षांपासून नुकसान होत असून भरपाई व संपादनाची मागणी करूनही दखल न घेतल्याने शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता.१८) गोदावरी पात्रात नऊ तास जलसमाधी आंदोलन केले. प्रशासनाकडून त्याची कोणतीही दखल न घेतल्याने त्याचे रूपांतर बेमुदत उपोषणात झाले होते. मात्र बुधवारी (ता.२०) महसूल प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले..एफटीएल हद्द, संपादनाची कागदपत्रे, हद्दीच्या खुणा व नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी सोमवारी सकाळी ११:३० वाजता अंमळनेर वस्ती शिवारात जलसमाधी आंदोलन सुरू झाले. रात्री नऊपर्यंत आंदोलन सुरूच होते. जायकवाडी प्रशासनाच्या नेहमी प्रमाणाच्या कोरड्या आश्वासनावर समाधान न झाल्याने शेतकऱ्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. उपोषणादरम्यान तिघांची प्रकृती खालावली. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आदित्य भिंगारे, आरोग्य सहाय्यक बाळासाहेब कवचट, शिल्पा लोंढे, प्रसाद पाटील, बापूराव कापसे यांनी तत्पर सेवा दिली..फुगवट्यामुळे उभ्या पिकांचे १०० टक्के नुकसान होत असल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. गेल्या पाच वर्षांत अनेक आंदोलने करूनही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला..प्रशासनाची मध्यस्थी...बुधवारी दुपारी ३ वाजता कर्तव्यदक्ष प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार सागर वाघमारे यांनी शाखा अभियंता नेहा धुळे यांच्यासह आंदोलनस्थळी भेट दिली. श्री वाघमारे यांनी शेतकऱ्यांची समजूत काढून उपजिल्हाधिकारी एकनाथ बंगाळे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा घडवून आनत आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन न्याय मिळवून देण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी लिंबू सरबत घेऊन उपोषण मागे घेतले..यावेळी समद पठाण, इसा पठाण, राधेश्याम कोल्हे, बालचंद पंडित, कडूबाबा पठाण, शिवाजी दरगुडे, विक्रम पंडित, मुनीर पठाण, किरण साळवे, संतोष टेकाळे, जनार्धन मिसाळ, भाऊसाहेब पंडित, गणेश मिसाळ यांच्यासह नुकसानग्रस्त शेतकरी उपोषणात सहभागी होते..वंचितचा पाठिंबा....अंमळनेर-लखमापूरच्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न वंचित बहुजन आघाडीने उचलून धरला. बुधवारी नायब तहसीलदार सुधाकर मोरे यांना निवेदन देऊन लेखी आश्वासन न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यानंतर तातडीने प्रशासनाने हालचाल करत उपोषण सोडवले. शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष रुपचंद गाडेकर, राजन किर्तने, बाबासाहेब दुशिंग, कारभारी नरवडे, रामनाथ शिराळे, भास्कर खंडागळे, अण्णासाहेब सोनवणे आदी उपस्थित होते.