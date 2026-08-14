Farmers Protest: ‘आश्वासन नको, कृती हवी’! लेखी देऊनही 1 वर्षात रस्ता मोकळा नाही; रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी शेतकरी पाण्यात उतरले

-जमील पठाणकायगाव : पुणे - अहिल्यानगर - छत्रपती संभाजीनगर महामार्गापासून अमळनेर व लखमापूर गाव मार्गे श्री क्षेत्र परमानंदगड दत्त मंदिर, गवारे वस्तीपर्यंत जाणाऱ्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा शिवरस्ता १५ दिवसांत अतिक्रमणमुक्त करू ,असे लेखी देऊन एक वर्ष उलटले. ग्रामस्थांनी यासाठी तीन वेळा निवेदन व स्मरणपत्र दिले. तरीही प्रशासनाने दखल घेतली नाही..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .तसेच पुनर्वसित गावठाणाचा अधिकृत नकाशा मिळावा या प्रमुख मागणीसाठी अनेकदा शासकीय कार्यालयात पाठपुरावा करून ही प्रशासन गांभियाने दखल घेत नसल्याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. १४) सकाळी वाजता स्वातंत्र्य दिनाच्या एक दिवस आधी दुसऱ्यांदा जलसमाधी आंदोलन सुरू केले आहे..सकाळी अमळनेर शिवारातील जायकवाडी बॅकवॉटर फुगवटा क्षेत्राच्या पाण्यात शेतकरी व ग्रामस्थ उतरले . मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा शासकीय शिव रस्ता अतिक्रमण मुक्त का होत नाही, रस्ता मोकळा झाल्याशिवाय आम्ही पाण्यातून बाहेर येणार नाही.आश्वासन नको,प्रत्यक्षात कृती हवी अशी जोरदार मागणी घोषणाबाजी करत परिसर दणदणीत केला..अधिकाऱ्यांना घेरावआंदोलनस्थळी आलेल्या अधिकाऱ्यांना संतप्त आंदोलकांनी घेराव घालत प्रश्नांचा भडिमार केला. "२०१९ पासून ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेचा ठराव करून अतिक्रमण हटवण्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे प्रश्न जैसे थे आहे," असा आरोप ग्रामस्थांनी केला..विद्यार्थी, शेतकरी वेठीसअतिक्रमणामुळे शालेय बस या रस्त्याने ये-जा करू शकत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दीड किलोमीटरहून अधिक अंतर चिखल तुडवत शाळेत जावे लागत आहे.ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर, ट्रक आणि कांदा व इतर मालवाहतूक करणारी वाहनेही या रस्त्याने जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारपेठेत किंवा हायवेपर्यंत नेण्यास मोठी अडचण होत आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मुख्यमंत्री ग्रामसडक वरील अतिक्रमण तात्काळ हटवावे.अमळनेर गावठाण पुनर्वसनचा अधिकृत गाव नकाशा द्यावा.शालेय वाहतूक आणि शेतमाल वाहतुकीसाठी रस्ता कायमस्वरूपी मोकळा करावा.या प्रमुख मागण्या ग्रामस्थांनी केल्या आहेत.या आंदोलनात ग्रामपंचायत सदस्य रामेश्वर मिसाळ, जनार्धन मिसाळ,युवानेते लवकुश करजूले पाटील यांच्या नेतूत्वाखाली ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.शांततेत सुरू असलेल्या या आंदोलन स्थळी पोलीस ,महसूल प्रशासन व गोपनीय विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी सर्व परिस्थिवर लक्ष ठेवून आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.