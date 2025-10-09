Kalamb News : शेतकऱ्यांना हेक्टरी 70 हजार रुपये मदत द्या; कळंबमध्ये शेतकरी पुत्राचे भीक मागो आंदोलन

कळंब - तालुक्यातील शेतकरी अतिवृष्टीच्या पावसाने संकटात सापडले आहेत. शेती व पिकाचे अतोनात नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांची आर्थिक व्यवस्था डबघाईस आलेली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना मदतीचा आकडा मोठा जाहीर करून प्रत्यक्ष मदत मात्र, हेक्टरी साडे आठ हजार रुपये बँक खात्यावर जमा होत आहे..शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्काच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय छावा संघटना व मराठा युवा संघटनेच्या वतीने शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात गुरुवार (ता. 9) भीक मागो बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे.मराठवड्यातील शेतकऱ्यांना 70 हजार रुपये हेक्टरी मदत द्या, २०२५ चा पिकविमा तात्काळ वितरित करा, यात कोणताही विलंब सहन केला जाणार नाही, शेतकऱ्याचा ७/१२ कोरे करा, महाराष्ट्रातील प्रत्येक शेतकऱ्याचे संपूर्ण कर्ज माफ करून त्यांचे सात-बारा तात्काळ कोरे करा, नदीकाठच्या जमिनी वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २ लाख रुपयांची मदत तत्काळ देण्यात यावी..शैक्षणिक फी माफ करा आणि एसटी पास मोफत करा, शेतकऱ्यांच्या मुलांचे भविष्य वाचवा, रब्बीसाठी मोफत खत-बी! शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी एकही पैसा खर्च करावा लागू नये, पशुधनाच्या मृत्यूची किंमत ८० हजार करा, मृत झालेल्या प्रत्येक पशुधनास ८० हजार रुपये मदत द्या अशी मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटला आहे.सातत्याने शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्यांना कचऱ्याची टोपली दाखवणाऱ्या निर्दयी सरकारला आता अखिल भारतीय छावा संघटना आणि मराठा युवा संघटनेच्या वतीने शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात बेमुदत भिकमागो ठिय्या आंदोलन सुरू झाले आहे..अतिवृष्टी व सततच्या निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे वारंवार अतोनात नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. शेतकऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या सरकारी धोरणांविरुद्ध हा संतापाचा भडका उडाला आहे. अतिवृष्टीच्या पावसाने जगणं मुशकील झाले आहे. शेतकरी सद्या हतबल झाला असून शासन फक्त आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांची चेष्टा करीत आहे..आंदोलन कर्ते विठ्ठल यादव यांचा इशाराआम्ही आता नमणार नाही किंवा शांत बसणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर डल्ला मारणाऱ्या सरकारने या मागण्या मान्य कराव्यात, जर सरकारला याचे गांभीर्य कळले नाही, शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. असेही निवेदनात म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.