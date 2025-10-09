मराठवाडा

Kalamb News : शेतकऱ्यांना हेक्टरी 70 हजार रुपये मदत द्या; कळंबमध्ये शेतकरी पुत्राचे भीक मागो आंदोलन

कळंब तालुक्यातील शेतकरी अतिवृष्टीच्या पावसाने संकटात सापडले आहेत. शेती व पिकाचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
Farmers Son Holds bhik mango andolan Protest in Kalamb

दिलीप गंभिरे
कळंब - तालुक्यातील शेतकरी अतिवृष्टीच्या पावसाने संकटात सापडले आहेत. शेती व पिकाचे अतोनात नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांची आर्थिक व्यवस्था डबघाईस आलेली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना मदतीचा आकडा मोठा जाहीर करून प्रत्यक्ष मदत मात्र, हेक्टरी साडे आठ हजार रुपये बँक खात्यावर जमा होत आहे.

