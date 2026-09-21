Kaygaon News : शेतकरी पुत्राची गरुड भरारी, धनगरपट्टीच्या शुभम खैरेची नगरपरिषद अधिकारीपदी निवड

कायगाव - गंगापूर तालुक्यातील धनगरपट्टी येथील शेतकरी कुटुंबातील तरुण शुभम शिवाजी खैरे याने जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर गरुड भरारी घेतली आहे. शुभमची नगरपरिषद कर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारीपदी निवड झाली असून, त्याच्या या यशाबद्दल धनगरपट्टीसह संपूर्ण परिसरातून अभिनंदन होत आहे..शुभमने प्राथमिक शिक्षण धनगरपट्टी येथे, तर माध्यमिक शिक्षण भिवधानोरा येथे पूर्ण केले. त्यानंतर गंगापूर येथील मुक्तानंद महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने शिक्षण घेत असतानाच त्याने शेतीच्या कामात आई-वडिलांना मदत केली. उदरनिर्वाहासाठी काही काळ वाहनचालक म्हणूनही काम केले. पदवीचे शिक्षण सुरू असताना काही दिवस वाळूज येथील कंपनीतही त्याने नोकरी केली..मात्र, मनात काहीतरी मोठे करण्याची आणि आई-वडिलांचे नाव उज्ज्वल करण्याची जिद्द कायम होती. शासकीय सेवेत जाण्याच्या इच्छेने त्याने स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्याचा निर्णय घेतला. २०१९ मध्ये अभ्यासासाठी तो छत्रपती संभाजीनगर येथे गेला. मात्र, २०२० मध्ये कोरोनाचे संकट आल्याने त्याला पुन्हा गावी परतावे लागले. परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही त्याने खचून न जाता घरीच अभ्यास सुरू ठेवला..पुढील काही वर्षे शुभम आणि त्याच्या कुटुंबासाठी आर्थिक संघर्षाची होती. आई-वडिलांनी शेती तसेच मोलमजुरी करून मुलाच्या शिक्षणाला हातभार लावला. त्यांच्या कष्टांची जाणीव ठेवत शुभमने अभ्यासात सातत्य कायम ठेवले.पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्याने राज्यसेवा परीक्षेची तयारी सुरू केली. २०२५ पासून आयोगाने राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप बदलल्यानंतर त्याने संयुक्त गट-ब परीक्षेकडे लक्ष केंद्रित केले. या काळात त्याने अनेक सरळसेवा, गट-ब आणि गट-कच्या परीक्षा दिल्या. गट-बची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मुख्य परीक्षाही दिली; मात्र तेथे यश मिळाले नाही. गट-कच्या परीक्षेत तीन वेळा पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होऊन मुख्य परीक्षा दिली, परंतु काही गुणांनी अपयश आले.वारंवार येणाऱ्या अपयशाने खचून न जाता त्याने त्यातून धडा घेत अभ्यास सुरूच ठेवला. अखेर त्याच्या मेहनतीला यश मिळाले आणि नगरपरिषद कर निर्धारण व प्रशासकीय अधिकारी हे पद त्याने मिळवले..विद्यार्थ्यांनी न्यूनगंड न बाळगता स्पर्धा परीक्षेत उतरावेमाझ्या या यशामागे आई-वडिलांसह चुलते रमेश खैरे, गणेश खैरे आणि योगेश खैरे, दाजी अमोल पाटील, पंढरी वाघ आणि स्वप्नील गरुड मित्रांचेही मोठे योगदान आहे. प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीतही कुटुंबाने आणि मित्रांनी मला दिलेली साथ आणि त्यांनी केलेल्या अथक परिश्रमामुळे आज शेतकरी कुटुंबातील या तरुणाला प्रशासकीय सेवेत स्थान मिळाले आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी न्यूनगंड न बाळगता स्पर्धा परीक्षेत उतरावे.- शुभम शिवाजी खैरे, आगरवाडगाव (धनगरपट्टी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.