Farmer Son Success Story: शेतकरी पुत्र सय्यद शाहेदची PSI पदाला गवसणी; जिद्द आणि मेहनतीचे यश, कोणतीही अकॅडमी नाही, तरीही परीक्षेत मोठे यश..

-हबीबखान पठाणपाचोड: जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या बळावर थेरगाव (ता.पैठण) येथील शेतकरी हबीब सय्यद यांचा मुलगा सय्यद शाहेद याने लोकसेवा आयोगामार्फत खात्यातंर्गत घेण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षेत यश मिळवून 'स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या पंखात बळ असेल, तर आभाळही ठेंगणे वाटते,' याची प्रचिती दाखवून दिली, त्याच्या या यशामुळे गावकऱ्यांनी आनंदाने हुरळून जात गावातून डिजेच्या निनादात गुलालाची उधळण करीत मिरवणूक काढून खासदार संदिपान भुमरे यांच्या हस्ते स्वागत केले..थेरगाव येथील सय्यद शाहेद याच्या घरची परिस्थिती मध्यम स्वरूपाची, आई- वडीलांसह भाऊ व अन्य कुटूंब शेती करून चरितार्थ चालवत होते. पदवीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर पोलिस खात्यातच नोकरी करण्याची मनाशी खूणगाठ बांधलेली. सन २०१८ मध्ये सर्वप्रथम राखीव पोलीस दलात भरती झाला अन् आपणांस एवढ्यावर न थांबता अधिकारी व्हायचंय म्हणून नव्या उमेदीने जिद्दीने पेटून उठला.त्याने ध्येय गाठायचेच हा निश्चय मनात पक्का केला. .त्याने छ. संभाजीनगर येथे पोलिस नोकरी करतांना सराव आणि अभ्यास करून कोणत्याही मोठ्या अकॅडमीचा अवाजवी खर्च न करता, स्वतःच्या जिद्दीवर मैदानी चाचणी आणि लेखी परीक्षेची तयारी केली व अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत शाहेदने लेखी परिक्षेत १५० पैकी १३५ गुण तर मैदान चाचणीत शंभर पैकी शंभर गुण पटकावून राज्यातून सत्तावीसवा क्रमांक मिळवून यशश्री खेचली.अल्पावधीत मिळवलेले त्याचे हे यश त्याच्या शिस्तबद्ध नियोजनाचा परिणाम असून त्याने आपल्या कष्टाच्या जोरावर हे दैदीप्यमान यश संपादन केले..शाहेद याने खाकी वर्दी मिळवून पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचा बहुमान पटकावला. या यशाबद्दल त्याचे कुंटुबिय व शाहेदवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. शनिवारी (ता.१६) ग्रामस्थांच्या वतीने जंगी स्वागत करण्यात आले. गावांतून 'डिजे'च्या निनाद व गूलालाची उधळण करीत मिरवणूक काढण्यात येऊन खासदार संदीपान भुमरे यांच्या हस्ते स्वागत करण्यात आले.