Farmer Son Success Story: शेतकरी पुत्र सय्यद शाहेदची PSI पदाला गवसणी; जिद्द आणि मेहनतीचे यश, कोणतीही अकॅडमी नाही, तरीही परीक्षेत मोठे यश..

Syed Shahed secures state rank in PSI exam through self study: अकॅडमीचा आधार नाही, तरीही PSI पदावर झेप; थेरगावच्या शेतकरी पुत्राने १५० पैकी १३५ व मैदानी चाचणीत १०० गुणांसह राज्यात २७वा क्रमांक पटकावला
Dedication and Discipline Lead Farmer’s Son to PSI Success in Maharashtra

-हबीबखान पठाण

पाचोड: जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या बळावर थेरगाव (ता.पैठण) येथील शेतकरी हबीब सय्यद यांचा मुलगा सय्यद शाहेद याने लोकसेवा आयोगामार्फत खात्यातंर्गत घेण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षेत यश मिळवून 'स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या पंखात बळ असेल, तर आभाळही ठेंगणे वाटते,' याची प्रचिती दाखवून दिली, त्याच्या या यशामुळे गावकऱ्यांनी आनंदाने हुरळून जात गावातून डिजेच्या निनादात गुलालाची उधळण करीत मिरवणूक काढून खासदार संदिपान भुमरे यांच्या हस्ते स्वागत केले.

