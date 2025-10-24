Manoj Jarange Patil : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरणार, अंतरवाली सराटीत शेतकऱ्यांची होणार बैठक

- दिलीप दखणेवडिगोद्री - निवडणुकापुरते शेतकरी यांना आश्वासन दिले जाते, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कोणीही बोलत नाही, आपली सत्ता, पद, कसे शाबीत राहिल याकडे लक्ष दिले जात आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी परीस्थिती गंभीर होत चालली आहे. प्रत्यक्ष भाव व हमी भाव याचा ताळमेळ नाही, बाजारात हमी भावापेक्षा कमी दरात शेत मालाला भाव मिळत आहे..दुध, फळबाग, सोयाबीन, कापुस, आदी पीकांना भाव कसा मिळत नाही, शेतकरी यांची कर्जमाफी कशी होत नाही हे या आंदोलनात बघायचे आहे, कर्जमाफी न करता नेते कसे फिरतात हे बघायचे आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होत नाही तो पर्यत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीवर शेतकरी यांनी बहिष्कार घालावा.या करीता रविवार ता.2 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी, तज्ञ, अभ्यासक, यांना अंतरवाली सराटीत बोलावुन सविस्तर चर्चा केली जाईल व आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल असे मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवार ता. 24 रोजी अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषदमध्ये बोलतांना सांगितले..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यासाठी लक्ष द्यावे, ओबीसीना सांगायचे आरक्षणाला धक्का लागत नाही, व आम्हाला सांगायचे कि प्रमाणपत्र वितरीत होत आहे. हा डाव आमच्या सोबत खेळु नका, प्रमाणपत्र वाटप करण्यासाठी समीती स्थापन करा, शिंदे समीतीचे काम थांबले आहे. नोंदी शोधण्याचे काम सुरू करा, हैदराबाद गॅझेटियर जी. आर. शासनाने काढला त्या जी. आर. ला शासनामधील मंत्री न्यायालयात आव्हान देतात हे कसे होते? हा प्रश्न मराठा समाजाला पडला आहे..भुजबळ हे एक नाही तर पाच पाच याचीका न्यायालयात कसे दाखल करतात याला तुमचा पाठिंबा आहे का? तुम्ही रसद पुरवातात का? असा प्रश्न जरांगे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केला आहे. तुम्हीच मराठवाडा मध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागु करता व तुमच्या मंत्री मंडळातील मंत्री याला विरोध करतात हे कस शक्य आहे? याला तुमचा पाठिंबा आहे का याची शंका येत आहे..आजही आम्ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मानतो, आमचे मन अजुनही तुमच्या वरूण उठलेले नाही. तुमच्यामुळे हैदराबाद गॅझेटियर लागु झाले आहे. हे आम्ही विसरलो नाही. ते गॅजेट रद्द करण्याचे काम तुमच्या मंत्री मंडळातील मंत्री करतात हे तुम्ही लक्षात घेतले पाहिजे.येणाऱ्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत सातारा संस्थानचे गॅझेटचा अध्यादेश काढावा, यासाठी दिलेला एक महिन्याचा वेळ संपला आहे. हैदराबाद गॅझेटियर लागु झाले पण यंत्रणा, समीती, गाव पातळीवर अद्याप दिली नाही, शिंदे समीतीला काम सुरू करावे, प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे जरांगे यांनी सांगितले..मराठा आरक्षण दोन वर्ष संघर्ष केल्यावर मिळाले आमच्यातील काहींना वाटते कि हैदराबाद गॅझेटियर मुळे समाजाची फसवणूक झाली तसे वाटत असेल तर त्यांनी एका वर्षात हैदराबाद गॅझेटियर व शिंदे समीतीला धक्का न लावता ओबीसी मधुन सरसकट वेगळे आरक्षण मिळवुन द्यावे, प्रमाणपत्र द्यावे, मिडीयामधुन माझ्यावर टिका करणे पेक्षा मी थांबतो एका वर्षात तुम्ही वेगळ आरक्षण मिळवुन द्यावे असे टिका करणाऱ्यांना मनोज जरांगे यांनी आवहान केले..मी हैदराबाद, सातारा गॅजेट मधुन दोन वर्षात आरक्षण मिळवुन दिले तुम्ही समाजाचे असुन देखील माझ्यावर टिका करता, टिका करण्यापेक्षा तुम्ही हैदराबाद, सातारा, गॅजेट व शिंदे समीतीला धक्का न लावता, हैदराबाद गॅजेट रद्द न होऊ देता, एसईबीसी मधुन नव्हे तर ओबीसी मधुन मराठवाड्यात सरसकट आरक्षण मिळवुन द्या मि एक वर्ष थांबतो तुम्ही आरक्षण मिळवुन दाखवा असे जरांगे यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या परवानगी शिवाय भुजबळ पाच याचीका दाखल करूच शकत नाही शेवटी तुम्हाला जस करायच तस करा आम्हाला जस करायचे तस आम्ही करू असा इशारा मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मनोज जरांगे यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.