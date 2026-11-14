Pachod News : शेतीसाठी जायकवाडीचे पाणी घेण्यास मज्जाव केल्याने शेतकरी आक्रमक; डाव्या कालव्यावरील घटना

पाचोड - मराठवाड्यातील सर्वांत मोठे मातीचे धरण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जायकवाडी धरणाच्या पाण्यावर परजिल्ह्यांतील शेती आणि कारखानदारी बहरली, मात्र ज्या तालुक्यात हे धरण उभारले गेले, त्याच तालुक्यातील शेतकऱ्याना विविध निकष लावून पाणी घेण्यापासून मज्जाव करणाऱ्या पाटबंधारे विभागाच्या पथकाला शेतकऱ्यानी घेराव घालत त्यांची कानउघडणी करून आंदोलन उभारण्याचा शनिवारी (ता. १४) दूपारी इशारा दिला..शनिवारी (ता. १४) जायकवाडी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश हासे वउपविभागीय अधिकारी पुरुषोत्तम सारडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली जायकवाडीच्या कालव्यातून अनधिकृत पाणी उपसा करणाऱ्या विरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी शाखाधिकारी श्रीमती मृणाल मुरळ पाटील, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संभाजी सोळुंके, कालवा निरीक्षक प्रभाकर तांगडे, शिवाजी दुबाले, किरण भुकेले, संजय सानप, विठ्ठल पोकळे, राजू गाभूड, रामदास रोडगे, अशोक मस्के, संतोष सोनवणे, राहुल आव्हाड आदींचे पथक तैनात करण्यात येऊन हे पथक पैठण तालुक्यातील आखातवाडा, सालवडगाव, ब्रम्हगाव, हिंगणी, विहामांडवा शिवारात आले व त्यांनी ट्रॅक्टरद्वारे पाणी घेण्यास व परवाना नसलेल्याना मोटारी जप्त करण्यासंबंधी सूचित केले. तोच दुष्काळाने होरपळलेले असंख्य शेतकऱ्यानी आक्रमक पवित्रा घेत अधिकारी- कर्मचाऱ्याना खिंडीत पकडले..पैठण डाव्या व उजव्या कालव्यासाठी रब्बी हंगामात प्रत्येकी तीन आणि उन्हाळी हंगामात प्रत्येकी एक, अशी चार आवर्तने प्रस्तावित करण्यात होती. रब्बीसाठी १७.४८ टीएमसी व उन्हाळ्यासाठी ४.५९ टीएमसी पाणी सोडण्याचे नियोजन होऊन ता. १२ नोव्हेबर पासून कालव्यात पाणी सोडण्यात आले. मात्र शेतकऱ्याना पाणी घेण्यापासून रोखले जात असल्याने शेतकरी पेटून उठला असून तो आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे.जायकवाडीच्या २०८ किलोमीटर लांबीच्या डाव्या आणि १३२ किलोमीटरच्या उजव्या कालव्याद्वारे छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी व नांदेड जिल्ह्यांतील मोठे सिंचन क्षेत्र आहे. मात्र धरणासाठी जमिनी देऊन विस्थापनाचे दुःख सोसणाऱ्या पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला उपेक्षाच आली आहे. शेती तर दूरच, अनेक गावांतील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे..दरम्यान, खरीप व रब्बी हंगामासाठी १२ नोव्हेंबर रोजी पहिल्या आवर्तनाचे पाणी कालव्यात सोडण्यात आले. त्यामुळे आशेने बसलेल्या शेतकऱ्यांनी मोटारी सुरू करून पाणी घेण्यास सुरुवात केली. मात्र शनिवारी (ता.१४) पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी शेतकऱ्यांना पाणी उपसा करण्यापासून रोखण्यासाठी कालव्यावर पोहोचले. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना घेराव घालत जाब विचारला.'धरण आमच्या तालुक्यात बांधले, जमिनी आमच्या गेल्या, विस्थापनाचे चटके आम्ही सोसले; मग आमच्याच शेतीसाठी पाणी घेताना अडवणूक का?' असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. वातानुकूलित कार्यालयांत बसून निर्णय घेण्यापेक्षा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बांधावर येऊन परिस्थिती पाहा, असा टोलाही त्यांनी लगावला..पाण्याचे परवाने बंद असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी परवानगीशिवाय पाणी घेतल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिल्याने वाद अधिकच चिघळला. 'परवाना शुल्क भरण्यास आम्ही तयार आहोत, मग परवाने देणे बंद का?' असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला. हक्काच्या पाण्यासाठी गरज पडल्यास मुख्य अभियंता कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.या प्रश्नावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या पाणी उपशावरील निर्बंध दूर करावेत, अशी मागणी सिद्धू भांड, डॉ. बाबासाहेब गोजरे, कृष्णा चावरे, प्रभाकर सुकासे, संजय आरगडे, बंडू दिवटे, कृष्णा रोडगे, माऊली हाकम, परसराम हजारे, राजु हजारे, गोविंद गोजरे, कृष्णा आरगडे, रामनाथ कोरडे, शाहदेव सुराशे, गणेश कमळे, राधाकिसन ठोंबरे, पंढरीनाथ ठोंबरे यांच्यासह असंख्य शेतकऱ्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.