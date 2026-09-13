मराठवाडा

Water Pipeline Burst: फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्राची १२०० मिमी जलवाहिनी फुटली; छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम

फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्रातील १२०० मिमी मुख्य जलवाहिनी फुटल्याने छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम; पर्यायी व्यवस्थेतून १५० एमएलडी पाणी उपलब्ध, मध्यरात्रीपर्यंत दुरुस्तीचे लक्ष्य
A 1,200 mm main pipeline at the Farola water treatment plant burst, affecting water supply to Chhatrapati Sambhajinagar; repairs are expected to continue until midnight.

A 1,200 mm main pipeline at the Farola water treatment plant burst, affecting water supply to Chhatrapati Sambhajinagar; repairs are expected to continue until midnight.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रविंद्र गायकवाड

बिडकीन : छत्रपती संभाजीनगर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्रातील १२०० मिमी व्यासाची प्रमुख जलवाहिनी रविवारी सकाळी सुमारे ९ वाजता फुटली. जलवाहिनीला तब्बल एक मीटरपर्यंत तडा गेल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया गेले.

Loading content, please wait...
Water and Sanitation Mission Department
pipeline disruption Lohgaon
pipeline installation in villages
water access inequality
pipeline irrigation benefits
water and sanitation programs
Marathi News Esakal
www.esakal.com