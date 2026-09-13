Water Pipeline Burst: फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्राची १२०० मिमी जलवाहिनी फुटली; छत्रपती संभाजीनगरच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : छत्रपती संभाजीनगर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्रातील १२०० मिमी व्यासाची प्रमुख जलवाहिनी रविवारी सकाळी सुमारे ९ वाजता फुटली. जलवाहिनीला तब्बल एक मीटरपर्यंत तडा गेल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया गेले..सुमारे चार तासांनंतर डिवॉटरिंग करून सायंकाळी तीन वाजता दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले. या जलवाहिनीतून दररोज सुमारे १०० एमएलडी पाणी शहराला मिळते. जलवाहिनी बंद झाल्याने शहराच्या नियमित पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला असून काही भागांत कमी दाबाने किंवा कमी प्रमाणात पाणी मिळण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, पर्यायी व्यवस्थेतून २५०० मिमी जलवाहिनीतून १३० एमएलडी आणि ९०० मिमी जलवाहिनीतून २० एमएलडी, असे सुमारे १५० एमएलडी पाणी शहराला उपलब्ध करून देण्यात येत आहे..फुटलेल्या जलवाहिनीची दुरुस्ती मध्यरात्रीपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असून, त्यानंतर सुमारे दोन तासांनी पाणीपुरवठा पूर्ववत होण्याची शक्यता आहे. कार्यकारी अभियंता डी. पी. गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता आशिष वाणी, कनिष्ठ अभियंते सुभाष लहाडे, ऋषिकेश निनाळे तसेच गुत्तेदार योगेश मते यांच्या पथकाकडून दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.