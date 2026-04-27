Bidkin Accident : चितेगाव येथे भीषण अपघात; तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - छत्रपती संभाजीनगर–पैठण महामार्ग क्रमांक ७५२ वर आज सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. चितेगाव येथील व्हिडिओकॉन कंपनीसमोर सकाळी सुमारे ७:३५ वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, आयशर (क्र. MH 16 CC 9707) आणि पल्सर दुचाकी (क्र. MH 20 PH 8772) यांच्यात धडक होऊन हा अपघात घडला. या अपघातात अक्षय संजय कदम (वय २८, रा. चितेगाव, ता. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर) हा तरुण गंभीर जखमी झाला.मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर अक्षय कदम यांना मृत घोषित केले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..घटनेची माहिती मिळताच बिडकीन येथील लघाने पाटील पार्क येथून जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी संस्थान, नानिजधाम यांच्या रुग्णवाहिकेने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. चालक राजेंद्र भाऊसाहेब चव्हाण (रुग्णवाहिका क्र. MH 08 AP 4971) यांनी जखमीला तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले..दरम्यान, महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.